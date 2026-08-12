Análisis técnico de Dolomite (DOLO) de hoy La página de análisis de Dolomite proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de DOLO. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Dolomite a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Dolomite (DOLO) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.02296 -- +5.08% +3.61% -33.67%

Indicadores técnicos de Dolomite

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Dolomite en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar Vender 5 Mantener 8 Comprar 13 Medias móviles : Comprar Vender 4 Mantener 2 Comprar 8 Indicadores técnicos : Mantener Vender 1 Mantener 6 Comprar 5 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.02295 0.02294 R2 0.02294 0.02294 R1 0.02294 0.02294 PP 0.02293 0.02293 S1 0.02293 0.02293 S2 0.02292 0.02293 S3 0.02292 0.02292

Señales del mercado de Dolomite Volumen neto actual de órdenes abiertas -1.03M $7.07 M $8.10 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.00M Compras activas en 3 días $0.05 M Ventas activas en 3 días $0.05 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.01M Compras activas en 7 días $0.09 M Ventas activas en 7 días $0.09 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Dolomite Ingresos netos Precio de DOLOUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 -$0.01 M 0.02 2026-08-11 $0.00 M 0.02 2026-08-10 $0.02 M 0.02 2026-08-09 -$0.04 M 0.02 2026-08-08 -$0.01 M 0.02 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Dolomite (DOLO) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Dolomite en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h DOLO / USDT $0.02296 $0.02296 $0.02296 +0.26% 3.24M (USDT) Trade