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Análisis técnico de Dolomite (DOLO) de hoy

Análisis técnico de Dolomite (DOLO) de hoy

La página de análisis de Dolomite proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de DOLO. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Dolomite a continuación.

Cambio de precio de Dolomite (DOLO)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.02296--+5.08%+3.61%-33.67%
Obtén más información sobre el precio de Dolomite

Indicadores técnicos de Dolomite

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Dolomite en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Comprar
Vender 5
Mantener 8
Comprar 13
Medias móviles:ComprarVender 4Mantener 2Comprar 8
Indicadores técnicos:MantenerVender 1Mantener 6Comprar 5
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.02295
0.02294
R2
0.02294
0.02294
R1
0.02294
0.02294
PP
0.02293
0.02293
S1
0.02293
0.02293
S2
0.02292
0.02293
S3
0.02292
0.02292

Señales del mercado de Dolomite

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-1.03M
$7.07 M
$8.10 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.00M
Compras activas en 3 días
$0.05 M
Ventas activas en 3 días
$0.05 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.01M
Compras activas en 7 días
$0.09 M
Ventas activas en 7 días
$0.09 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Dolomite

Ingresos netosPrecio de DOLOUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12-$0.01 M0.02
2026-08-11$0.00 M0.02
2026-08-10$0.02 M0.02
2026-08-09-$0.04 M0.02
2026-08-08-$0.01 M0.02

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
DOLO/USDT
$0.02296
$0.02296$0.02296
+0.26%
3.24M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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DOLO
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USD

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