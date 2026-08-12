Análisis técnico de DOGS (DOGS) de hoy La página de análisis de DOGS proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de DOGS. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de DOGS a continuación. Regístrate

Cambio de precio de DOGS (DOGS) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.00003572 -- +1.36% -6.69% -40.22%

Indicadores técnicos de DOGS

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de DOGS en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Vender Vender 14 Mantener 4 Comprar 8 Medias móviles : Vender Vender 10 Mantener 0 Comprar 4 Indicadores técnicos : Mantener Vender 4 Mantener 4 Comprar 4 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.00003554 0.00003553 R2 0.00003553 0.00003553 R1 0.00003553 0.00003553 PP 0.00003552 0.00003552 S1 0.00003552 0.00003552 S2 0.00003551 0.00003552 S3 0.00003551 0.00003551

Señales del mercado de DOGS Volumen neto actual de órdenes abiertas -2.66M $12.94 M $15.60 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.02M Compras activas en 3 días $0.33 M Ventas activas en 3 días $0.34 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días -0.02M Compras activas en 7 días $0.55 M Ventas activas en 7 días $0.57 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de DOGS Ingresos netos Precio de DOGSUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.03 M 0.00 2026-08-11 -$0.04 M 0.00 2026-08-10 -$0.01 M 0.00 2026-08-09 $0.05 M 0.00 2026-08-08 $0.01 M 0.00 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera DOGS (DOGS) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de DOGS en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h DOGS / USDT $0.00003572 $0.00003572 $0.00003572 +2.70% 1.54B (USDT) Trade DOGS / USDC $0.00003565 $0.00003565 $0.00003565 +2.64% 1.52B (USDT) Trade