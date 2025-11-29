Precio de DGGO hoy

El precio actual de DGGO (DGGO) hoy es $ 0.00000000000000001786, con una variación del 40.46% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DGGO a USD es $ 0.00000000000000001786 por DGGO.

DGGO actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- DGGO. Durante las últimas 24 horas, DGGO cotiza entre $ 0.00000000000000001594 (bajo) y $ 0.000000000000000056 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, DGGO experimentó un cambio de -3.46% en la última hora y de -99.85% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 615.36K.

Información del mercado de DGGO (DGGO)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 615.36K$ 615.36K $ 615.36K Cap. de mercado totalmente diluida $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Suministro de Circulación ---- -- Suministro total ---- -- Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de DGGO es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 615.36K. El suministro circulante de DGGO es de --, con un suministro total de --. Su valor totalmente diluido (FDV) es de --.