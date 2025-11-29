Precio de Delusional Coin hoy

El precio actual de Delusional Coin (DELULU) hoy es $ 0.00013445, con una variación del 15.01% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DELULU a USD es $ 0.00013445 por DELULU.

Delusional Coin actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- DELULU. Durante las últimas 24 horas, DELULU cotiza entre $ 0.00011051 (bajo) y $ 0.00013548 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, DELULU experimentó un cambio de +0.80% en la última hora y de +3.13% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 55.98K.

Información del mercado de Delusional Coin (DELULU)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 55.98K$ 55.98K $ 55.98K Cap. de mercado totalmente diluida $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Suministro de Circulación ---- -- Suministro total ---- -- Blockchain pública SOL

La capitalización de mercado actual de Delusional Coin es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 55.98K. El suministro circulante de DELULU es de --, con un suministro total de --. Su valor totalmente diluido (FDV) es de --.