Precio de Delabs Games hoy

El precio actual de Delabs Games (DELABS) hoy es $ 0.004282, con una variación del 2.55% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DELABS a USD es $ 0.004282 por DELABS.

Delabs Games actualmente está en el puesto #1541 por capitalización de mercado en $ 3.21M, con un suministro circulante de 750.30M DELABS. Durante las últimas 24 horas, DELABS cotiza entre $ 0.004274 (bajo) y $ 0.00439 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.02049703623689548, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.004321486950224295.

En el corto plazo, DELABS experimentó un cambio de -0.03% en la última hora y de -2.66% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 54.98K.

Información del mercado de Delabs Games (DELABS)

Puesto No.1541 Cap de mercado $ 3.21M$ 3.21M $ 3.21M Volumen (24H) $ 54.98K$ 54.98K $ 54.98K Cap. de mercado totalmente diluida $ 12.85M$ 12.85M $ 12.85M Suministro de Circulación 750.30M 750.30M 750.30M Suministro máx. 3,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000 Suministro total 3,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000 Tasa de circulación 25.01% Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de Delabs Games es de $ 3.21M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 54.98K. El suministro circulante de DELABS es de 750.30M, con un suministro total de 3000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 12.85M.