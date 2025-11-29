Precio de DEGENFI hoy

El precio actual de DEGENFI (DEGENFI) hoy es $ 0,000000000000000001583, con una variación del 37,05% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DEGENFI a USD es $ 0,000000000000000001583 por DEGENFI.

DEGENFI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- DEGENFI. Durante las últimas 24 horas, DEGENFI cotiza entre $ 0,000000000000000001012 (bajo) y $ 0,00000000000000000912 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, DEGENFI experimentó un cambio de +%20,83 en la última hora y de -%99,82 en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 1,21M.

Información del mercado de DEGENFI (DEGENFI)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 1,21M$ 1,21M $ 1,21M Cap. de mercado totalmente diluida $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Suministro de Circulación ---- -- Suministro total ---- -- Blockchain pública BSC

