Información de DECENTRALIZED (DECENTRALIZED)

DECENTRALIZED is a provenance Rune that symbolizes the culture of Bitcoin. Etched on Rune #2 with a total supply of 21 billion, DECENTRALIZED was launched by the team behind CyberKongz, the record breaking NFT project.

Sitio web oficial: http://cyberkongz.com# Explorador de bloques: https://unisat.io/runes/detail/840000:2