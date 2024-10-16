Análisis técnico de deBridge (DBR) de hoy La página de análisis de deBridge proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de DBR. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de deBridge a continuación. Regístrate

Cambio de precio de deBridge (DBR) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.01487 -- +7.91% -9.28% +5.76%

Indicadores técnicos de DeBridge

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de DeBridge en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar agresivamente Vender 3 Mantener 5 Comprar 18 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 0 Mantener 0 Comprar 14 Indicadores técnicos : Mantener Vender 3 Mantener 5 Comprar 4 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.01495 0.01493 R2 0.01493 0.01491 R1 0.0149 0.0149 PP 0.01488 0.01488 S1 0.01485 0.01486 S2 0.01483 0.01485 S3 0.0148 0.01483

Señales del mercado de DeBridge Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.38M $1.53 M $1.91 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.00M Compras activas en 3 días $0.00 M Ventas activas en 3 días $0.00 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.00M Compras activas en 7 días $0.00 M Ventas activas en 7 días $0.00 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de DeBridge Ingresos netos Precio de DBRUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 0.01 2026-08-11 -$0.01 M 0.01 2026-08-10 $0.00 M 0.01 2026-08-09 $0.00 M 0.01 2026-08-08 -$0.01 M 0.01 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera deBridge (DBR) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de deBridge en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h DBR / USDT $0.01487 $0.01487 $0.01487 +0.06% 3.51M (USDT) Trade