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Análisis técnico de deBridge (DBR) de hoy

Análisis técnico de deBridge (DBR) de hoy

La página de análisis de deBridge proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de DBR. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de deBridge a continuación.

Cambio de precio de deBridge (DBR)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.01487--+7.91%-9.28%+5.76%
Obtén más información sobre el precio de deBridge

Indicadores técnicos de DeBridge

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de DeBridge en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Comprar agresivamente
Vender 3
Mantener 5
Comprar 18
Medias móviles:Comprar agresivamenteVender 0Mantener 0Comprar 14
Indicadores técnicos:MantenerVender 3Mantener 5Comprar 4
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.01495
0.01493
R2
0.01493
0.01491
R1
0.0149
0.0149
PP
0.01488
0.01488
S1
0.01485
0.01486
S2
0.01483
0.01485
S3
0.0148
0.01483

Señales del mercado de DeBridge

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.38M
$1.53 M
$1.91 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.00M
Compras activas en 3 días
$0.00 M
Ventas activas en 3 días
$0.00 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.00M
Compras activas en 7 días
$0.00 M
Ventas activas en 7 días
$0.00 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de DeBridge

Ingresos netosPrecio de DBRUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.00 M0.01
2026-08-11-$0.01 M0.01
2026-08-10$0.00 M0.01
2026-08-09$0.00 M0.01
2026-08-08-$0.01 M0.01

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
DBR/USDT
$0.01487
$0.01487$0.01487
+0.06%
3.51M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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