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Análisis técnico de Data Network (DATA) de hoy

Análisis técnico de Data Network (DATA) de hoy

La página de análisis de Data Network proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de DATA. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Data Network a continuación.

Cambio de precio de Data Network (DATA)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.2047---4.31%-24.75%+36.46%
Obtén más información sobre el precio de Data Network

Indicadores técnicos de Data Network

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Data Network en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Mantener
Vender 13
Mantener 3
Comprar 10
Medias móviles:VenderVender 10Mantener 1Comprar 3
Indicadores técnicos:ComprarVender 3Mantener 2Comprar 7
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.2045
0.2045
R2
0.2045
0.2044
R1
0.2044
0.2044
PP
0.2044
0.2044
S1
0.2043
0.2043
S2
0.2043
0.2043
S3
0.2042
0.2043

Señales del mercado de Data Network

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.10M
$1.40 M
$1.49 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.00M
Compras activas en 3 días
$0.00 M
Ventas activas en 3 días
$0.00 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.00M
Compras activas en 7 días
$0.01 M
Ventas activas en 7 días
$0.01 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Data Network

Ingresos netosPrecio de DATAUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.00 M0.21
2026-08-11$0.12 M0.20
2026-08-10$0.12 M0.21
2026-08-09$0.06 M0.21
2026-08-08$0.14 M0.21

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
DATA/USDT
$0.2047
$0.2047$0.2047
+0.63%
418.29K (USDT)
DATA/USDC
$0.2047
$0.2047$0.2047
+0.73%
259.47K (USDT)
DATA/ETH
$0.0001084
$0.0001084$0.0001084
-0.64%
51.12K (USDT)
DATA/BTC
$0.000003213
$0.000003213$0.000003213
+0.50%
86.94K (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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DATA
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USD

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