Más información de DARKSTAR
Info. de precios de DARKSTAR
¿Qué es DARKSTAR?
Whitepaper de DARKSTAR
Sitio web oficial de DARKSTAR
Tokenomía de DARKSTAR
Pronóstico de precios de DARKSTAR
Historial de DARKSTAR
Guía de compra de DARKSTAR
Conversor de moneda fiat a DARKSTAR
Spot de DARKSTAR
Futuros USDT-M de DARKSTAR
Premercado
Earn
Airdrop+
Noticias
Blog
Learn
Tokenómica de DarkStar (DARKSTAR)
Tokenómica y análisis de precio de DarkStar (DARKSTAR)
Explora los datos clave de la tokenómica y el precio de DarkStar (DARKSTAR), incluyendo la capitalización de mercado, detalles de suministro, FDV e historial de precios. Comprende el valor actual del token y su posición en el mercado de un vistazo.
Información de DarkStar (DARKSTAR)
DarkStar es un divertido juego espacial multiplataforma que combina Web2 y Web3. Es un juego de aviones que rompe niveles y es muy fácil de empezar: los jugadores pueden simplemente disfrutar de las aventuras a través de batallas, combates contra jefes, crucero automático y más, y pueden usar mejoras en la nave espacial para mantenerse enganchados. Los sistemas de IA en tiempo real integrados para una jugabilidad dinámica, incluyendo misiones asistidas por IA y estrategias personalizadas, ofrecen a los jugadores una experiencia única.
Tokenómica de DarkStar (DARKSTAR): Métricas clave explicadas y casos de uso
Entender la tokenómica de DarkStar (DARKSTAR) es esencial para analizar su valor a largo plazo, sostenibilidad y potencial.
Métricas clave y cómo se calculan:
Suministro total:
El número máximo de tokens DARKSTAR que se han creado o se crearán jamás.
Suministro circulante:
El número de tokens actualmente disponibles en el mercado y en manos del público.
Suministro máx.:
El límite máximo de tokens DARKSTAR que pueden existir en total.
FDV (Valoración totalmente diluida):
Calculado como el precio actual × el suministro máximo, lo que da una proyección de la capitalización total del mercado si todos los tokens estuvieran en circulación.
Tasa de inflación:
Refleja la velocidad a la que se introducen nuevos tokens, lo que afecta la escasez y el movimiento del precio a largo plazo.
¿Por qué importan estas métricas para los traders?
Alto suministro circulante = mayor liquidez.
Suministro máximo limitado + baja inflación = potencial de apreciación del precio a largo plazo.
Distribución de tokens transparente = mayor confianza en el proyecto y menor riesgo de control.
Alta FDV con baja capitalización de mercado actual = posibles señales de sobrevaloración.
Ahora que entiendes la tokenómica de DARKSTAR ¡explora el precio en vivo del token DARKSTAR!
Cómo comprar DARKSTAR
¿Interesado en agregar DarkStar (DARKSTAR) a tu portafolio? MEXC admite varios métodos para comprar DARKSTAR, incluidos tarjetas de crédito, transferencias bancarias y operaciones entre pares. Ya seas principiante o profesional, MEXC hace que la compra de criptomonedas sea fácil y segura.
Historial de precios de DarkStar (DARKSTAR)
Analizar el historial de precios de DARKSTAR ayuda a los usuarios a comprender los movimientos pasados del mercado, los niveles clave de soporte/resistencia y los patrones de volatilidad. Ya sea que estés rastreando los máximos históricos o identificando tendencias, los datos históricos son una parte crucial de la predicción de precios y el análisis técnico.
Predicción de precios de DARKSTAR
¿Quieres saber hacia dónde podría dirigirse DARKSTAR? Nuestra página de predicción de precios de DARKSTAR combina el sentimiento del mercado, tendencias históricas e indicadores técnicos para ofrecerte una visión prospectiva.
¿Por qué deberías elegir MEXC?
MEXC es uno de los principales exchanges de criptomonedas del mundo, confiado por millones de usuarios a nivel global. Ya seas principiante o experto, MEXC es tu forma más fácil de acceder a las criptomonedas.
Aviso legal
Los datos de la tokenómica en esta página provienen de fuentes externas. MEXC no garantiza su exactitud. Realiza una investigación exhaustiva antes de invertir.
Lee y comprende el Acuerdo de Usuario y la Política de Privacidad
Comprar DarkStar (DARKSTAR)
Monto
1 DARKSTAR = 0.10704 USD
Operar DarkStar (DARKSTAR)
POPULAR
Criptomonedas de moda que están acaparando la atención del mercado
Volumen TOP
Las criptomonedas con mayor volumen de trading
Recién Añadidos
Criptomonedas recientemente listadas y disponibles para operar
Top al alza
Principales criptomonedas al alza en las últimas 24 horas, que todo trader debería tener en cuenta