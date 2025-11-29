ExchangeDEX+
El precio actual de DarkStar hoy es 0.10781 USD. La capitalización de mercado de DARKSTAR es 31,624,266.73854 USD. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de DARKSTAR a USD, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más!

Más información de DARKSTAR

Info. de precios de DARKSTAR

¿Qué es DARKSTAR?

Whitepaper de DARKSTAR

Sitio web oficial de DARKSTAR

Tokenomía de DARKSTAR

Pronóstico de precios de DARKSTAR

Historial de DARKSTAR

Guía de compra de DARKSTAR

Conversor de moneda fiat a DARKSTAR

Spot de DARKSTAR

Futuros USDT-M de DARKSTAR

Logo de DarkStar

Precio de DarkStar(DARKSTAR)

Precio en vivo de 1 DARKSTAR en USD:

$0.10781
-0.93%1D
USD
Gráfico de precios en vivo de DarkStar (DARKSTAR)
Última actualización de la página: 2025-11-29 19:28:05 (UTC+8)

Precio de DarkStar hoy

El precio actual de DarkStar (DARKSTAR) hoy es $ 0.10781, con una variación del 0.93% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DARKSTAR a USD es $ 0.10781 por DARKSTAR.

DarkStar actualmente está en el puesto #608 por capitalización de mercado en $ 31.62M, con un suministro circulante de 293.33M DARKSTAR. Durante las últimas 24 horas, DARKSTAR cotiza entre $ 0.10657 (bajo) y $ 0.10911 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.161582695041003, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.055093699723331745.

En el corto plazo, DARKSTAR experimentó un cambio de +0.96% en la última hora y de +7.68% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 55.03K.

Información del mercado de DarkStar (DARKSTAR)

No.608

$ 31.62M
$ 55.03K
$ 107.81M
293.33M
1,000,000,000
1,000,000,000
29.33%

BSC

La capitalización de mercado actual de DarkStar es de $ 31.62M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 55.03K. El suministro circulante de DARKSTAR es de 293.33M, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 107.81M.

Historial de precios de DarkStar USD

Rango de precios en 24 horas:
$ 0.10657
24H Mín
$ 0.10911
24H Máx

$ 0.10657
$ 0.10911
$ 0.161582695041003
$ 0.055093699723331745
+0.96%

-0.92%

+7.68%

+7.68%

Historial de precios de DarkStar (DARKSTAR) en USD

Siga los cambios de precios de DarkStar para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (USD)Cambio (%)
Hoy$ -0.001012-0.92%
30 Días$ -0.04254-28.30%
60 Días$ -0.00462-4.11%
90 Días$ -0.01786-14.22%
Cambio de precio de DarkStar hoy

Hoy, DARKSTAR registró un cambio de $ -0.001012 (-0.92%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de DarkStar en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió $ -0.04254 (-28.30%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de DarkStar en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, DARKSTAR experimentó un cambio de $ -0.00462 (-4.11%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de DarkStar en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió $ -0.01786 (-14.22%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de DarkStar (DARKSTAR)?

Consulta la página Historial de precios de DarkStar ahora.

Análisis de IA sobre DarkStar

Información basada en IA que analiza los últimos movimientos del precio de DarkStar, las tendencias del volumen de trading y los indicadores de sentimiento del mercado, que brindan actualizaciones en tiempo real para identificar oportunidades de trading y respaldar la toma de decisiones informadas.

¿Qué factores influyen en los precios de DarkStar?

El precio de DarkStar (DARKSTAR) está influenciado por el sentimiento del mercado, el volumen de trading, la dinámica de oferta y demanda, las tendencias generales del mercado cripto, los movimientos en el precio de Bitcoin, las noticias regulatorias, los desarrollos del proyecto, la adopción por parte de la comunidad, las listas en exchanges y la confianza general de los inversores en la utilidad y la hoja de ruta del token.

Predicción de precios para DarkStar

Predicción del precio de DarkStar (DARKSTAR) para 2030 (en 5 años)
De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de DARKSTAR en 2030 es de $ --, con un 0.00% de tasa de crecimiento.
Predicción del precio de DarkStar (DARKSTAR) para 2040 (en 15 años)

Para 2040, el precio de DarkStar podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de $ --.

¿Quieres saber qué precio alcanzará DarkStar en 2025-2026? Visita nuestra página de Predicción de Precios para conocer las predicciones de precios de DARKSTAR para los años 2025-2026 haciendo clic en Predicción de precios de DarkStar.

DarkStar es un divertido juego espacial multiplataforma que combina Web2 y Web3. Es un juego de aviones que rompe niveles y es muy fácil de empezar: los jugadores pueden simplemente disfrutar de las aventuras a través de batallas, combates contra jefes, crucero automático y más, y pueden usar mejoras en la nave espacial para mantenerse enganchados. Los sistemas de IA en tiempo real integrados para una jugabilidad dinámica, incluyendo misiones asistidas por IA y estrategias personalizadas, ofrecen a los jugadores una experiencia única.

DarkStar Recurso

Para conocer DarkStar más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Libro blanco
Sitio Web Oficial DarkStar
Explorador de bloques

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre DarkStar

¿Cuánto costará 1 DarkStar en 2030?
Si DarkStar crece a una tasa anual del 5%, su valor estimado podría alcanzar alrededor de $-- en 2026, $-- en 2030, $-- en 2035, y $-- en 2040. Estas cifras ilustran un escenario de crecimiento compuesto constante, aunque el precio futuro real dependerá de la adopción del mercado, los desarrollos regulatorios y las condiciones macroeconómicas. Puedes ver la tabla de proyección completa a continuación para obtener un desglose detallado año por año del precio potencial de DarkStar y el ROI estimado.
Última actualización de la página: 2025-11-29 19:28:05 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para DarkStar (DARKSTAR)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
11-29 00:20:15Actualizaciones de la Industria
Algunas meme coins y monedas de IA establecidas muestran un rendimiento sobresaliente hoy, con SQD aumentando más del 78% en un solo día
11-28 17:13:10Actualizaciones de la Industria
Solo 11 cadenas públicas generaron comisiones en cadena superiores a $100.000 en los últimos 7 días
11-28 15:09:57Actualizaciones de la Industria
Índice de Miedo Cripto Rebota a 25, Mercado Permanece en "Miedo Extremo"
11-27 19:52:56Actualizaciones de la Industria
Ranking de entradas/salidas de capital spot en 24h: Entrada neta de $473 millones en BTC, salida neta de $33,22 millones en ETH
11-27 17:01:21Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto sube a 22, el sentimiento de "miedo extremo" continúa disminuyendo
11-27 14:34:40Opiniones de Expertos
El CEO de Tether responde a la rebaja de calificación de USDT por S&P: La fragilidad del sistema antiguo está inquietando a quienes están en el poder

$0.10781
$0.00000
$0.05903
$0.8190
$0.06561
$0.0350
$0.8190
$0.000012000
$0.000000012777
$2.6409
$0.002161
Aviso legal

Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.

