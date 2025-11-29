Precio de DarkStar hoy

El precio actual de DarkStar (DARKSTAR) hoy es $ 0.10781, con una variación del 0.93% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DARKSTAR a USD es $ 0.10781 por DARKSTAR.

DarkStar actualmente está en el puesto #608 por capitalización de mercado en $ 31.62M, con un suministro circulante de 293.33M DARKSTAR. Durante las últimas 24 horas, DARKSTAR cotiza entre $ 0.10657 (bajo) y $ 0.10911 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.161582695041003, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.055093699723331745.

En el corto plazo, DARKSTAR experimentó un cambio de +0.96% en la última hora y de +7.68% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 55.03K.

Información del mercado de DarkStar (DARKSTAR)

Puesto No.608 Cap de mercado $ 31.62M$ 31.62M $ 31.62M Volumen (24H) $ 55.03K$ 55.03K $ 55.03K Cap. de mercado totalmente diluida $ 107.81M$ 107.81M $ 107.81M Suministro de Circulación 293.33M 293.33M 293.33M Suministro máx. 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tasa de circulación 29.33% Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de DarkStar es de $ 31.62M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 55.03K. El suministro circulante de DARKSTAR es de 293.33M, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 107.81M.