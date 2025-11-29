Precio de DANGNN DAYA COIN hoy

El precio actual de DANGNN DAYA COIN (DANGNN) hoy es $ 0.00003667, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DANGNN a USD es $ 0.00003667 por DANGNN.

DANGNN DAYA COIN actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 0.00, con un suministro circulante de 0.00 DANGNN. Durante las últimas 24 horas, DANGNN cotiza entre $ 0.00003664 (bajo) y $ 0.00003668 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, DANGNN experimentó un cambio de +0.02% en la última hora y de -0.92% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 51.55K.

Información del mercado de DANGNN DAYA COIN (DANGNN)

Cap de mercado $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volumen (24H) $ 51.55K$ 51.55K $ 51.55K Cap. de mercado totalmente diluida $ 366.70K$ 366.70K $ 366.70K Suministro de Circulación 0.00 0.00 0.00 Suministro máx. 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Suministro total 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Tasa de circulación 0.00% Blockchain pública DGC

La capitalización de mercado actual de DANGNN DAYA COIN es de $ 0.00, con un volumen de trading en 24 horas de $ 51.55K. El suministro circulante de DANGNN es de 0.00, con un suministro total de 10000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 366.70K.