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Análisis técnico de The Final Form Bull (CZ) de hoy

Análisis técnico de The Final Form Bull (CZ) de hoy

La página de análisis de The Final Form Bull proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de CZ. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de The Final Form Bull a continuación.

Cambio de precio de The Final Form Bull (CZ)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.005345--+11.89%-75.71%-28.74%
Obtén más información sobre el precio de The Final Form Bull

Indicadores técnicos de The Final Form Bull

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de The Final Form Bull en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Vender agresivamente
Vender 20
Mantener 5
Comprar 1
Medias móviles:Vender agresivamenteVender 14Mantener 0Comprar 0
Indicadores técnicos:Vender agresivamenteVender 6Mantener 5Comprar 1
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.00548
0.00543
R2
0.00543
0.0054
R1
0.00541
0.00539
PP
0.00536
0.00536
S1
0.00534
0.00533
S2
0.00529
0.00532
S3
0.00527
0.00529

Señales del mercado de The Final Form Bull

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-3.45M
$0.03 M
$3.48 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.00M
Compras activas en 3 días
$0.01 M
Ventas activas en 3 días
$0.01 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.00M
Compras activas en 7 días
$0.04 M
Ventas activas en 7 días
$0.04 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de The Final Form Bull

Ingresos netosPrecio de CZUSDT
HistorialIngresos netosPrecio

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de The Final Form Bull en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
CZ/USD1
$0.005361
$0.005361$0.005361
+0.09%
9.49M (USDT)
CZ/USDT
$0.005345
$0.005345$0.005345
-1.84%
11.73M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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