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Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre Cysic, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre Cysic, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!

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Análisis técnico de Cysic (CYS) de hoy

Análisis técnico de Cysic (CYS) de hoy

La página de análisis de Cysic proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de CYS. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Cysic a continuación.

Cambio de precio de Cysic (CYS)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$1.1733--+122.59%+294.65%+165.99%
Obtén más información sobre el precio de Cysic

Indicadores técnicos de Cysic

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Cysic en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Vender
Vender 18
Mantener 1
Comprar 7
Medias móviles:Vender agresivamenteVender 14Mantener 0Comprar 0
Indicadores técnicos:ComprarVender 4Mantener 1Comprar 7
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
1.1998
1.1941
R2
1.1941
1.1908
R1
1.1912
1.1888
PP
1.1855
1.1855
S1
1.1826
1.1822
S2
1.1769
1.1802
S3
1.174
1.1769

Señales del mercado de Cysic

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.34M
$1.51 M
$1.85 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.02M
Compras activas en 3 días
$34.54 M
Ventas activas en 3 días
$34.52 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.47M
Compras activas en 7 días
$79.95 M
Ventas activas en 7 días
$79.48 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Cysic

Ingresos netosPrecio de CYSUSDT
HistorialIngresos netosPrecio

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
CYS/USDT
$1.1777
$1.1777$1.1777
-19.72%
5.09M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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CYS
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1 CYS = 1.1733 USD