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Análisis técnico de Citrea (CTR) de hoy

Análisis técnico de Citrea (CTR) de hoy

La página de análisis de Citrea proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de CTR. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Citrea a continuación.

Cambio de precio de Citrea (CTR)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.008302--+13.66%+1.59%+3.77%
Obtén más información sobre el precio de Citrea

Indicadores técnicos de Citrea

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Citrea en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Vender
Vender 18
Mantener 3
Comprar 5
Medias móviles:Vender agresivamenteVender 14Mantener 0Comprar 0
Indicadores técnicos:MantenerVender 4Mantener 3Comprar 5
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.008339
0.008338
R2
0.008338
0.008337
R1
0.008337
0.008337
PP
0.008336
0.008336
S1
0.008335
0.008335
S2
0.008334
0.008335
S3
0.008333
0.008334

Señales del mercado de Citrea

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.15M
$1.40 M
$1.55 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.00M
Compras activas en 3 días
$0.10 M
Ventas activas en 3 días
$0.11 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.00M
Compras activas en 7 días
$0.26 M
Ventas activas en 7 días
$0.26 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Citrea

Ingresos netosPrecio de CTRUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12-$0.01 M0.01
2026-08-11$0.04 M0.01
2026-08-10-$0.01 M0.01
2026-08-09-$0.01 M0.01
2026-08-08-$0.01 M0.01

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
CTR/USDT
$0.008302
$0.008302$0.008302
-6.54%
14.04M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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Monto

CTR
CTR
USD
USD

1 CTR = 0.008302 USD