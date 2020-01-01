Más información de CROSS
Info. de precios de CROSS
¿Qué es CROSS?
Whitepaper de CROSS
Sitio web oficial de CROSS
Tokenomía de CROSS
Pronóstico de precios de CROSS
Historial de CROSS
Guía de compra de CROSS
Conversor de moneda fiat a CROSS
Spot de CROSS
Futuros USDT-M de CROSS
Premercado
Earn
Airdrop+
Noticias
Blog
Learn
Análisis técnico de ONEchain (CROSS) de hoy
Cambio de precio de ONEchain (CROSS)
|Precio actual
|24 horas
|7 días
|30 días
|90 días
|$0.0979
|--
|+3.04%
|+27.89%
|-10.88%
Indicadores técnicos de ONEchain
El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de ONEchain en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.
|Medias móviles:
|Vender agresivamente
|Vender 14
|Mantener 0
|Comprar 0
|Indicadores técnicos:
|Mantener
|Vender 2
|Mantener 8
|Comprar 2
Señales del mercado de ONEchain
Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.
Flujo de capital de ONEchain
|Historial
|Ingresos netos
|Precio
Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.
Explorar más sobre ONEchain
Opera ONEchain (CROSS) en los mercados de MEXC
Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de ONEchain en vivo y opera en directo.
Aviso legal
La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.