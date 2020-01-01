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Análisis técnico de ONEchain (CROSS) de hoy

Análisis técnico de ONEchain (CROSS) de hoy

La página de análisis de ONEchain proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de CROSS. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de ONEchain a continuación.

Cambio de precio de ONEchain (CROSS)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.0979--+3.04%+27.89%-10.88%
Obtén más información sobre el precio de ONEchain

Indicadores técnicos de ONEchain

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de ONEchain en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Vender agresivamente
Vender 16
Mantener 8
Comprar 2
Medias móviles:Vender agresivamenteVender 14Mantener 0Comprar 0
Indicadores técnicos:MantenerVender 2Mantener 8Comprar 2
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.09798
0.09795
R2
0.09795
0.09794
R1
0.09794
0.09793
PP
0.09791
0.09791
S1
0.0979
0.0979
S2
0.09787
0.09789
S3
0.09786
0.09787

Señales del mercado de ONEchain

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.13M
$2.73 M
$2.86 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.00M
Compras activas en 3 días
$0.07 M
Ventas activas en 3 días
$0.07 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.00M
Compras activas en 7 días
$0.16 M
Ventas activas en 7 días
$0.16 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de ONEchain

Ingresos netosPrecio de CROSSUSDT
HistorialIngresos netosPrecio

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
CROSS/USDT
$0.09773
$0.09773$0.09773
-1.87%
748.77K (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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