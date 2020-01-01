Análisis técnico de ONEchain (CROSS) de hoy La página de análisis de ONEchain proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de CROSS. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de ONEchain a continuación. Regístrate

Cambio de precio de ONEchain (CROSS) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.0979 -- +3.04% +27.89% -10.88%

Indicadores técnicos de ONEchain

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de ONEchain en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Vender agresivamente Vender 16 Mantener 8 Comprar 2 Medias móviles : Vender agresivamente Vender 14 Mantener 0 Comprar 0 Indicadores técnicos : Mantener Vender 2 Mantener 8 Comprar 2 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.09798 0.09795 R2 0.09795 0.09794 R1 0.09794 0.09793 PP 0.09791 0.09791 S1 0.0979 0.0979 S2 0.09787 0.09789 S3 0.09786 0.09787

Señales del mercado de ONEchain Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.13M $2.73 M $2.86 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.00M Compras activas en 3 días $0.07 M Ventas activas en 3 días $0.07 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.00M Compras activas en 7 días $0.16 M Ventas activas en 7 días $0.16 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de ONEchain Ingresos netos Precio de CROSSUSDT Historial Ingresos netos Precio Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera ONEchain (CROSS) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de ONEchain en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h CROSS / USDT $0.09773 $0.09773 $0.09773 -1.87% 748.77K (USDT) Trade