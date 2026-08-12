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Análisis técnico de CoW Protocol (COW) de hoy

Análisis técnico de CoW Protocol (COW) de hoy

La página de análisis de CoW Protocol proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de COW. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de CoW Protocol a continuación.

Cambio de precio de CoW Protocol (COW)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.1046---4.31%-25.18%-43.62%
Obtén más información sobre el precio de CoW Protocol

Indicadores técnicos de CoW Protocol

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de CoW Protocol en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Mantener
Vender 4
Mantener 13
Comprar 9
Medias móviles:Comprar agresivamenteVender 0Mantener 6Comprar 8
Indicadores técnicos:MantenerVender 4Mantener 7Comprar 1
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.1044
0.1044
R2
0.1044
0.1043
R1
0.1043
0.1043
PP
0.1043
0.1043
S1
0.1042
0.1042
S2
0.1042
0.1042
S3
0.1041
0.1042

Señales del mercado de CoW Protocol

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.08M
$4.08 M
$4.16 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.00M
Compras activas en 3 días
$0.05 M
Ventas activas en 3 días
$0.04 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.00M
Compras activas en 7 días
$0.10 M
Ventas activas en 7 días
$0.10 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de CoW Protocol

Ingresos netosPrecio de COWUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.00 M0.10
2026-08-11$0.01 M0.10
2026-08-10$0.04 M0.10
2026-08-09$0.01 M0.11
2026-08-08$0.02 M0.11

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
COW/USDT
$0.1047
$0.1047$0.1047
+1.74%
491.63K (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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Monto

COW
COW
USD
USD

1 COW = 0.1046 USD