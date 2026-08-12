Análisis técnico de CoW Protocol (COW) de hoy La página de análisis de CoW Protocol proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de COW. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de CoW Protocol a continuación. Regístrate

Cambio de precio de CoW Protocol (COW) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.1046 -- -4.31% -25.18% -43.62%

Indicadores técnicos de CoW Protocol

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de CoW Protocol en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Mantener Vender 4 Mantener 13 Comprar 9 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 0 Mantener 6 Comprar 8 Indicadores técnicos : Mantener Vender 4 Mantener 7 Comprar 1 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.1044 0.1044 R2 0.1044 0.1043 R1 0.1043 0.1043 PP 0.1043 0.1043 S1 0.1042 0.1042 S2 0.1042 0.1042 S3 0.1041 0.1042

Señales del mercado de CoW Protocol Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.08M $4.08 M $4.16 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.00M Compras activas en 3 días $0.05 M Ventas activas en 3 días $0.04 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.00M Compras activas en 7 días $0.10 M Ventas activas en 7 días $0.10 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de CoW Protocol Ingresos netos Precio de COWUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 0.10 2026-08-11 $0.01 M 0.10 2026-08-10 $0.04 M 0.10 2026-08-09 $0.01 M 0.11 2026-08-08 $0.02 M 0.11 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera CoW Protocol (COW) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de CoW Protocol en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h COW / USDT $0.1047 $0.1047 $0.1047 +1.74% 491.63K (USDT) Trade