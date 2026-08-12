Buy CryptoMarketsSpotFuturesKORUEarnEvent Center
More
$1,000,000 TradFi Gala
Regístrate
Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre Cookie DAO, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre Cookie DAO, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!

Más información de COOKIE

Info. de precios de COOKIE

¿Qué es COOKIE?

Whitepaper de COOKIE

Sitio web oficial de COOKIE

Tokenomía de COOKIE

Pronóstico de precios de COOKIE

Historial de COOKIE

Guía de compra de COOKIE

Conversor de moneda fiat a COOKIE

Spot de COOKIE

Futuros USDT-M de COOKIE

Premercado

Earn

Airdrop+

Noticias

Blog

Learn

Análisis técnico de Cookie DAO (COOKIE) de hoy

Análisis técnico de Cookie DAO (COOKIE) de hoy

La página de análisis de Cookie DAO proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de COOKIE. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Cookie DAO a continuación.

Cambio de precio de Cookie DAO (COOKIE)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.013146--+68.15%+42.62%-25.23%
Obtén más información sobre el precio de Cookie DAO

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Cookie DAO en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Vender
Vender 17
Mantener 3
Comprar 6
Medias móviles:Vender agresivamenteVender 14Mantener 0Comprar 0
Indicadores técnicos:ComprarVender 3Mantener 3Comprar 6
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.01316
0.01314
R2
0.01314
0.01313
R1
0.01313
0.01313
PP
0.01312
0.01312
S1
0.01311
0.0131
S2
0.01309
0.0131
S3
0.01308
0.01309

Señales del mercado de Cookie DAO

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.31M
$1.65 M
$1.95 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.03M
Compras activas en 3 días
$3.16 M
Ventas activas en 3 días
$3.18 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
-0.03M
Compras activas en 7 días
$7.19 M
Ventas activas en 7 días
$7.22 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Cookie DAO

Ingresos netosPrecio de COOKIEUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.01 M0.01
2026-08-11$0.18 M0.02
2026-08-10-$0.66 M0.01
2026-08-09$0.01 M0.01
2026-08-08-$0.03 M0.01

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Explorar más sobre Cookie DAO

Opera Cookie DAO (COOKIE) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Cookie DAO en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
COOKIE/USDT
$0.013146
$0.013146$0.013146
-13.48%
11.78M (USDT)
COOKIE/USDC
$0.013149
$0.013149$0.013149
-12.64%
4.46M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

Calculadora de COOKIE a USD

Monto

COOKIE
COOKIE
USD
USD

1 COOKIE = 0.013146 USD