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Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre Collect on Fanable, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre Collect on Fanable, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!

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Análisis técnico de Collect on Fanable (COLLECT) de hoy

Análisis técnico de Collect on Fanable (COLLECT) de hoy

La página de análisis de Collect on Fanable proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de COLLECT. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Collect on Fanable a continuación.

Cambio de precio de Collect on Fanable (COLLECT)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.05478--+7.66%+30.64%-6.86%
Obtén más información sobre el precio de Collect on Fanable

Indicadores técnicos de Collect on Fanable

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Collect on Fanable en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Comprar
Vender 7
Mantener 1
Comprar 18
Medias móviles:Comprar agresivamenteVender 0Mantener 0Comprar 14
Indicadores técnicos:VenderVender 7Mantener 1Comprar 4
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.05511
0.05508
R2
0.05508
0.05507
R1
0.05506
0.05505
PP
0.05504
0.05504
S1
0.05502
0.05502
S2
0.05499
0.055
S3
0.05497
0.05499

Señales del mercado de Collect on Fanable

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.29M
$2.37 M
$2.67 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.01M
Compras activas en 3 días
$0.13 M
Ventas activas en 3 días
$0.12 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.02M
Compras activas en 7 días
$0.54 M
Ventas activas en 7 días
$0.52 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Collect on Fanable

Ingresos netosPrecio de COLLECTUSDT
HistorialIngresos netosPrecio

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Explorar más sobre Collect on Fanable

Opera Collect on Fanable (COLLECT) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Collect on Fanable en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
COLLECT/USDT
$0.05487
$0.05487$0.05487
+1.49%
1.41M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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1 COLLECT = 0.05478 USD