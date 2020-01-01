Análisis técnico de ChainOpera AI (COAI) de hoy La página de análisis de ChainOpera AI proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de COAI. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de ChainOpera AI a continuación. Regístrate

Cambio de precio de ChainOpera AI (COAI) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.386 -- +13.89% +23.95% +20.39%

Indicadores técnicos de ChainOpera AI

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de ChainOpera AI en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Vender Vender 17 Mantener 1 Comprar 8 Medias móviles : Vender agresivamente Vender 14 Mantener 0 Comprar 0 Indicadores técnicos : Comprar Vender 3 Mantener 1 Comprar 8 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.3886 0.3883 R2 0.3883 0.3879 R1 0.3876 0.3877 PP 0.3873 0.3873 S1 0.3866 0.3869 S2 0.3863 0.3867 S3 0.3856 0.3863

Señales del mercado de ChainOpera AI Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.32M $4.28 M $4.61 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.03M Compras activas en 3 días $1.70 M Ventas activas en 3 días $1.74 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días -0.08M Compras activas en 7 días $3.13 M Ventas activas en 7 días $3.21 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de ChainOpera AI Ingresos netos Precio de COAIUSDT Historial Ingresos netos Precio Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera ChainOpera AI (COAI) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de ChainOpera AI en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h COAI / USDT $0.386 $0.386 $0.386 +0.12% 440.59K (USDT) Trade