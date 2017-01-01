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Análisis técnico de Yei Finance (CLO) de hoy

Análisis técnico de Yei Finance (CLO) de hoy

La página de análisis de Yei Finance proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de CLO. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Yei Finance a continuación.

Cambio de precio de Yei Finance (CLO)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.11716---5.25%-55.87%+6.13%
Obtén más información sobre el precio de Yei Finance

Indicadores técnicos de Yei Finance

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Yei Finance en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Comprar agresivamente
Vender 0
Mantener 8
Comprar 18
Medias móviles:Comprar agresivamenteVender 0Mantener 2Comprar 12
Indicadores técnicos:MantenerVender 0Mantener 6Comprar 6
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.118
0.1179
R2
0.1179
0.1178
R1
0.1178
0.1178
PP
0.1177
0.1177
S1
0.1176
0.1176
S2
0.1175
0.1176
S3
0.1174
0.1175

Señales del mercado de Yei Finance

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.96M
$5.87 M
$6.83 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.00M
Compras activas en 3 días
$0.25 M
Ventas activas en 3 días
$0.26 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.00M
Compras activas en 7 días
$0.29 M
Ventas activas en 7 días
$0.30 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Yei Finance

Ingresos netosPrecio de CLOUSDT
HistorialIngresos netosPrecio

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
CLO/USDT
$0.11714
$0.11714$0.11714
+1.92%
1.67M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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CLO
CLO
USD
USD

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