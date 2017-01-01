Análisis técnico de Yei Finance (CLO) de hoy La página de análisis de Yei Finance proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de CLO. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Yei Finance a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Yei Finance (CLO) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.11716 -- -5.25% -55.87% +6.13%

Indicadores técnicos de Yei Finance

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Yei Finance en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar agresivamente Vender 0 Mantener 8 Comprar 18 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 0 Mantener 2 Comprar 12 Indicadores técnicos : Mantener Vender 0 Mantener 6 Comprar 6 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.118 0.1179 R2 0.1179 0.1178 R1 0.1178 0.1178 PP 0.1177 0.1177 S1 0.1176 0.1176 S2 0.1175 0.1176 S3 0.1174 0.1175

Señales del mercado de Yei Finance Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.96M $5.87 M $6.83 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.00M Compras activas en 3 días $0.25 M Ventas activas en 3 días $0.26 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.00M Compras activas en 7 días $0.29 M Ventas activas en 7 días $0.30 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Yei Finance Ingresos netos Precio de CLOUSDT Historial Ingresos netos Precio Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Yei Finance (CLO) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Yei Finance en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h CLO / USDT $0.11714 $0.11714 $0.11714 +1.92% 1.67M (USDT) Trade