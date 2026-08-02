Análisis técnico de tokenbot (CLANKER) de hoy La página de análisis de tokenbot proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de CLANKER. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de tokenbot a continuación. Regístrate

Cambio de precio de tokenbot (CLANKER) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $12.88 -- +4.80% -14.14% -47.58%

Indicadores técnicos de Tokenbot

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Tokenbot en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar Vender 8 Mantener 2 Comprar 16 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 1 Mantener 0 Comprar 13 Indicadores técnicos : Vender Vender 7 Mantener 2 Comprar 3 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 12.9233 12.9166 R2 12.9166 12.9128 R1 12.9133 12.9104 PP 12.9066 12.9066 S1 12.9033 12.9028 S2 12.8966 12.9004 S3 12.8933 12.8966

Señales del mercado de Tokenbot Volumen neto actual de órdenes abiertas 0.01M $1.59 M $1.58 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.00M Compras activas en 3 días $0.02 M Ventas activas en 3 días $0.02 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.00M Compras activas en 7 días $0.06 M Ventas activas en 7 días $0.06 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Tokenbot Ingresos netos Precio de CLANKERUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 12.79 2026-08-11 -$0.02 M 12.43 2026-08-10 -$0.02 M 13.06 2026-08-09 $0.02 M 13.11 2026-08-08 $0.01 M 12.76 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera tokenbot (CLANKER) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de tokenbot en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h CLANKER / USDT $12.88 $12.88 $12.88 +3.45% 5.98K (USDT) Trade