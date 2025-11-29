Precio de Cirrca hoy

El precio actual de Cirrca (CIRRCA) hoy es $ 0.00043, con una variación del 16.21% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CIRRCA a USD es $ 0.00043 por CIRRCA.

Cirrca actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- CIRRCA. Durante las últimas 24 horas, CIRRCA cotiza entre $ 0.00037 (bajo) y $ 0.00047 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, CIRRCA experimentó un cambio de +10.25% en la última hora y de -2.28% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 2.63K.

Información del mercado de Cirrca (CIRRCA)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 2.63K$ 2.63K $ 2.63K Cap. de mercado totalmente diluida $ 43.00K$ 43.00K $ 43.00K Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Blockchain pública BASE

La capitalización de mercado actual de Cirrca es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 2.63K. El suministro circulante de CIRRCA es de --, con un suministro total de 100000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 43.00K.