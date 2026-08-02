Análisis técnico de CHR (CHR) de hoy La página de análisis de CHR proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de CHR. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de CHR a continuación. Regístrate

Cambio de precio de CHR (CHR) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.01379 -- +7.90% -8.98% -43.77%

Indicadores técnicos de CHR

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de CHR en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar Vender 6 Mantener 10 Comprar 10 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 0 Mantener 5 Comprar 9 Indicadores técnicos : Vender agresivamente Vender 6 Mantener 5 Comprar 1 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.01378 0.01378 R2 0.01378 0.01377 R1 0.01377 0.01377 PP 0.01377 0.01377 S1 0.01376 0.01376 S2 0.01376 0.01376 S3 0.01375 0.01376

Señales del mercado de CHR Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.13M $1.40 M $1.52 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.00M Compras activas en 3 días $0.07 M Ventas activas en 3 días $0.06 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.00M Compras activas en 7 días $0.13 M Ventas activas en 7 días $0.13 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de CHR Ingresos netos Precio de CHRUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 0.01 2026-08-11 $0.01 M 0.01 2026-08-10 -$0.02 M 0.01 2026-08-09 $0.03 M 0.01 2026-08-08 $0.01 M 0.01 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera CHR (CHR) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de CHR en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h CHR / USDT $0.01379 $0.01379 $0.01379 +0.58% 4.03M (USDT) Trade