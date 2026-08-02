Análisis técnico de USD.AI (CHIP) de hoy La página de análisis de USD.AI proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de CHIP. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de USD.AI a continuación. Regístrate

Cambio de precio de USD.AI (CHIP) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.02212 -- -13.43% -32.13% -62.34%

Indicadores técnicos de USD.AI

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de USD.AI en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar Vender 8 Mantener 2 Comprar 16 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 0 Mantener 0 Comprar 14 Indicadores técnicos : Vender Vender 8 Mantener 2 Comprar 2 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.02212 0.02211 R2 0.02211 0.02211 R1 0.02211 0.02211 PP 0.0221 0.0221 S1 0.0221 0.0221 S2 0.02209 0.0221 S3 0.02209 0.02209

Señales del mercado de USD.AI Volumen neto actual de órdenes abiertas -1.09M $6.04 M $7.13 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.09M Compras activas en 3 días $0.68 M Ventas activas en 3 días $0.77 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.10M Compras activas en 7 días $1.62 M Ventas activas en 7 días $1.52 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de USD.AI Ingresos netos Precio de CHIPUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.04 M 0.02 2026-08-11 $0.06 M 0.02 2026-08-10 $0.32 M 0.02 2026-08-09 $0.29 M 0.02 2026-08-08 $0.14 M 0.02 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera USD.AI (CHIP) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de USD.AI en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h CHIP / USDC $0.02212 $0.02212 $0.02212 -1.20% 2.41M (USDT) Trade CHIP / USDT $0.02212 $0.02212 $0.02212 -1.29% 3.18M (USDT) Trade