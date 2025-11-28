ExchangeDEX+
El precio actual de Chill House hoy es 0.004739 USD. La capitalización de mercado de CHILLHOUSE es -- USD. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de CHILLHOUSE a USD, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más!

$0.004739
Gráfico de precios en vivo de Chill House (CHILLHOUSE)
Última actualización de la página: 2025-11-28 01:18:48 (UTC+8)

Precio de Chill House hoy

El precio actual de Chill House (CHILLHOUSE) hoy es $ 0.004739, con una variación del 8.09% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CHILLHOUSE a USD es $ 0.004739 por CHILLHOUSE.

Chill House actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- CHILLHOUSE. Durante las últimas 24 horas, CHILLHOUSE cotiza entre $ 0.00406 (bajo) y $ 0.004828 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, CHILLHOUSE experimentó un cambio de +9.01% en la última hora y de +18.41% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 65.26K.

Información del mercado de Chill House (CHILLHOUSE)

$ 65.26K
$ 65.26K

$ 0.00
$ 0.00

SOL

La capitalización de mercado actual de Chill House es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 65.26K. El suministro circulante de CHILLHOUSE es de --, con un suministro total de --. Su valor totalmente diluido (FDV) es de --.

Historial de precios de Chill House USD

$ 0.00406
$ 0.004828
+9.01%

+8.09%

+18.41%

+18.41%

Historial de precios de Chill House (CHILLHOUSE) en USD

Siga los cambios de precios de Chill House para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (USD)Cambio (%)
Hoy$ +0.00035469+8.09%
30 Días$ -0.014561-75.45%
60 Días$ -0.000261-5.22%
90 Días$ -0.000261-5.22%
Cambio de precio de Chill House hoy

Hoy, CHILLHOUSE registró un cambio de $ +0.00035469 (+8.09%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de Chill House en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió $ -0.014561 (-75.45%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de Chill House en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, CHILLHOUSE experimentó un cambio de $ -0.000261 (-5.22%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de Chill House en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió $ -0.000261 (-5.22%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de Chill House (CHILLHOUSE)?

Consulta la página Historial de precios de Chill House ahora.

Predicción de precios para Chill House

Predicción del precio de Chill House (CHILLHOUSE) para 2030 (en 5 años)
De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de CHILLHOUSE en 2030 es de $ --, con un 0.00% de tasa de crecimiento.
Predicción del precio de Chill House (CHILLHOUSE) para 2040 (en 15 años)

Para 2040, el precio de Chill House podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de $ --.

Para proyecciones de escenarios en tiempo real y un análisis más personalizado, los usuarios pueden utilizar la herramienta de predicción de precios y la información de mercado basada en IA de MEXC.
Aviso legal: Estos escenarios son ilustrativos y educativos; las criptomonedas son volátiles: realiza tu propia investigación (DYOR) antes de tomar decisiones.
¿Quieres saber qué precio alcanzará Chill House en 2025-2026? Visita nuestra página de Predicción de Precios para conocer las predicciones de precios de CHILLHOUSE para los años 2025-2026 haciendo clic en Predicción de precios de Chill House.

Cómo comprar e invertir Chill House

¿Listo para empezar con Chill House? Comprar CHILLHOUSE es rápido y fácil para principiantes en MEXC. Puedes empezar a operar al instante una vez que hayas realizado tu primera compra. Para obtener más información, consulta nuestra guía completa en cómo comprar Chill House. A continuación encontrarás un resumen rápido de 5 pasos para ayudarte a comenzar tu viaje de compra de Chill House (CHILLHOUSE).

Paso 1

Regístrate para obtener una cuenta y completa el KYC

Primero, regístrate y completa el proceso de KYC en MEXC. Puedes hacerlo desde el sitio web oficial de MEXC o la app de MEXC usando tu número de teléfono o correo electrónico.
Paso 2

Añade USDT, USDC o USDE a tu billetera

USDT, USDC y USDE facilitan el trading en MEXC. Puedes comprar USDT, USDC y USDE mediante transferencia bancaria, OTC u operaciones P2P.
Paso 3

Ir a la página de trading Spot

En el sitio web de MEXC, haz clic en Spot en la barra superior y busca tus tokens preferidos.
Paso 4

Elige tus tokens

Con más de -- tokens disponibles, puedes comprar fácilmente Bitcoin, Ethereum y tokens en tendencia.
Paso 5

Completa tu compra

Ingresa la cantidad de tokens o el equivalente en tu moneda local. Haz clic en Comprar, y se abonará Chill House instantáneamente en tu billetera.
Guía para comprar Chill House (CHILLHOUSE)

¿Qué puedes hacer con Chill House?

Poseer Chill House te permite abrir más puertas en términos de comprar y holdear. Puedes operar con BTC en cientos de mercados, obtener recompensas pasivas a través de productos flexibles de participación y ahorro, o aprovechar las herramientas de trading profesionales para hacer crecer tus activos. Tanto si eres un principiante o un inversor profesional y experimentado, MEXC facilita la maximización de tu potencial cripto. A continuación se muestran las cuatro formas principales en que puedes aprovechar al máximo tus tokens de Bitcoin

  • Explora el mercado spot de MEXC

    Explora el mercado spot de MEXC

    Opera más de 2,800 tokens con tarifas ultrabajas.

    Trading de futuros

    Trading de futuros

    Opera con un apalancamiento de hasta 500x y una gran liquidez.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Haz staking de tokens y gana increíbles airdrops.

    Premercado MEXC

    Premercado MEXC

    Compra y vende nuevos tokens antes de su listado oficial.

Operar con tarifas extremadamente bajas en MEXC

Comprar Chill House (CHILLHOUSE) en MEXC se traduce en más valor por tu dinero. Como una de las plataformas de criptomonedas con las tarifas más bajas del mercado, MEXC te ayuda a reducir costos desde tu primera operación.

Tarifas de trading spot:
--
Maker
--
Taker
Tarifas de trading de futuros:
--
Maker
--
Taker

Consulta las tarifas de trading competitivas de MEXC

Además, puedes operar al contado una selección de tokens sin ninguna tarifa a través del Festival de 0 Tarifas de MEXC.

Qué es Chill House (CHILLHOUSE)

Una memecoin de Solana inspirada en la cultura Chill House.

Chill House Recurso

Para conocer Chill House más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Explorador de bloques

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre Chill House

¿Cuánto costará 1 Chill House en 2030?
Si Chill House crece a una tasa anual del 5%, su valor estimado podría alcanzar alrededor de $-- en 2026, $-- en 2030, $-- en 2035, y $-- en 2040. Estas cifras ilustran un escenario de crecimiento compuesto constante, aunque el precio futuro real dependerá de la adopción del mercado, los desarrollos regulatorios y las condiciones macroeconómicas. Puedes ver la tabla de proyección completa a continuación para obtener un desglose detallado año por año del precio potencial de Chill House y el ROI estimado.
Última actualización de la página: 2025-11-28 01:18:48 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para Chill House (CHILLHOUSE)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
11-27 19:52:56Actualizaciones de la Industria
Ranking de entradas/salidas de capital spot en 24h: Entrada neta de $473 millones en BTC, salida neta de $33,22 millones en ETH
11-27 17:01:21Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto sube a 22, el sentimiento de "miedo extremo" continúa disminuyendo
11-27 14:34:40Opiniones de Expertos
El CEO de Tether responde a la rebaja de calificación de USDT por S&P: La fragilidad del sistema antiguo está inquietando a quienes están en el poder
11-27 10:31:06Actualizaciones de la Industria
El mercado cripto se calienta, Bitcoin vuelve a los $90,000 después de una semana
11-27 04:17:57Actualizaciones de la Industria
$226 millones liquidados en todo el mercado en las últimas 24 horas, afectando tanto a posiciones long como short
11-27 03:53:25Actualizaciones de la Industria
Vitalik: Se espera que el límite de gas de Ethereum siga creciendo el próximo año

$0.004739
$0.0000

$0.00000

$0.0000

$0.00000

$0.01819

$0.0000632

$0.000000007690

$0.0000013398

$0.12197

$0.00685

Aviso legal

Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.

