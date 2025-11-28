Precio de Chill House hoy

El precio actual de Chill House (CHILLHOUSE) hoy es $ 0.004739, con una variación del 8.09% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CHILLHOUSE a USD es $ 0.004739 por CHILLHOUSE.

Chill House actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- CHILLHOUSE. Durante las últimas 24 horas, CHILLHOUSE cotiza entre $ 0.00406 (bajo) y $ 0.004828 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, CHILLHOUSE experimentó un cambio de +9.01% en la última hora y de +18.41% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 65.26K.

Información del mercado de Chill House (CHILLHOUSE)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 65.26K$ 65.26K $ 65.26K Cap. de mercado totalmente diluida $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Suministro de Circulación ---- -- Suministro total ---- -- Blockchain pública SOL

La capitalización de mercado actual de Chill House es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 65.26K. El suministro circulante de CHILLHOUSE es de --, con un suministro total de --. Su valor totalmente diluido (FDV) es de --.