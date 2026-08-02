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Análisis técnico de Just a chill guy (CHILLGUY) de hoy

Análisis técnico de Just a chill guy (CHILLGUY) de hoy

La página de análisis de Just a chill guy proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de CHILLGUY. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Just a chill guy a continuación.

Cambio de precio de Just a chill guy (CHILLGUY)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.010754--+14.20%+5.10%-29.78%
Obtén más información sobre el precio de Just a chill guy

Indicadores técnicos de Just a chill guy

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Just a chill guy en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Comprar
Vender 6
Mantener 4
Comprar 16
Medias móviles:Comprar agresivamenteVender 0Mantener 0Comprar 14
Indicadores técnicos:VenderVender 6Mantener 4Comprar 2
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.01079
0.01078
R2
0.01078
0.01077
R1
0.01077
0.01077
PP
0.01076
0.01076
S1
0.01075
0.01075
S2
0.01074
0.01075
S3
0.01073
0.01074

Señales del mercado de Just a chill guy

Volumen neto actual de órdenes abiertas
0.09M
$6.57 M
$6.48 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.01M
Compras activas en 3 días
$0.08 M
Ventas activas en 3 días
$0.09 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.00M
Compras activas en 7 días
$0.21 M
Ventas activas en 7 días
$0.21 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Just a chill guy

Ingresos netosPrecio de CHILLGUYUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.00 M0.01
2026-08-11$0.01 M0.01
2026-08-10-$0.04 M0.01
2026-08-09-$0.02 M0.01
2026-08-08$0.00 M0.01

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
CHILLGUY/USDT
$0.010759
$0.010759$0.010759
+0.57%
5.41M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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