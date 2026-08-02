Análisis técnico de Just a chill guy (CHILLGUY) de hoy La página de análisis de Just a chill guy proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de CHILLGUY. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Just a chill guy a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Just a chill guy (CHILLGUY) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.010754 -- +14.20% +5.10% -29.78%

Indicadores técnicos de Just a chill guy

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Just a chill guy en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar Vender 6 Mantener 4 Comprar 16 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 0 Mantener 0 Comprar 14 Indicadores técnicos : Vender Vender 6 Mantener 4 Comprar 2 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.01079 0.01078 R2 0.01078 0.01077 R1 0.01077 0.01077 PP 0.01076 0.01076 S1 0.01075 0.01075 S2 0.01074 0.01075 S3 0.01073 0.01074

Señales del mercado de Just a chill guy Volumen neto actual de órdenes abiertas 0.09M $6.57 M $6.48 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.01M Compras activas en 3 días $0.08 M Ventas activas en 3 días $0.09 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.00M Compras activas en 7 días $0.21 M Ventas activas en 7 días $0.21 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Just a chill guy Ingresos netos Precio de CHILLGUYUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 0.01 2026-08-11 $0.01 M 0.01 2026-08-10 -$0.04 M 0.01 2026-08-09 -$0.02 M 0.01 2026-08-08 $0.00 M 0.01 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Just a chill guy (CHILLGUY) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Just a chill guy en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h CHILLGUY / USDT $0.010759 $0.010759 $0.010759 +0.57% 5.41M (USDT) Trade