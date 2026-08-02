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Análisis técnico de Cheems (CHEEMS) de hoy

Análisis técnico de Cheems (CHEEMS) de hoy

La página de análisis de Cheems proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de CHEEMS. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Cheems a continuación.

Cambio de precio de Cheems (CHEEMS)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.000000503--+1.18%+8.63%-17.23%
Obtén más información sobre el precio de Cheems

Indicadores técnicos de Cheems

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Cheems en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Vender agresivamente
Vender 20
Mantener 6
Comprar 0
Medias móviles:Vender agresivamenteVender 14Mantener 0Comprar 0
Indicadores técnicos:MantenerVender 6Mantener 6Comprar 0
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.0000005056
0.0000005056
R2
0.0000005056
0.0000005055
R1
0.0000005055
0.0000005055
PP
0.0000005055
0.0000005055
S1
0.0000005054
0.0000005054
S2
0.0000005054
0.0000005054
S3
0.0000005053
0.0000005054

Señales del mercado de Cheems

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.07M
$1.90 M
$1.97 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.00M
Compras activas en 3 días
$0.03 M
Ventas activas en 3 días
$0.03 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.00M
Compras activas en 7 días
$0.06 M
Ventas activas en 7 días
$0.06 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Cheems

Ingresos netosPrecio de CHEEMSUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.00 M0.00
2026-08-11$0.00 M0.00
2026-08-10$0.00 M0.00
2026-08-09$0.01 M0.00
2026-08-08$0.00 M0.00

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
CHEEMS/USDT
$0.000000503
$0.000000503$0.000000503
-0.31%
111.32B (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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