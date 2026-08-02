Análisis técnico de Cheems (CHEEMS) de hoy La página de análisis de Cheems proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de CHEEMS. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Cheems a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Cheems (CHEEMS) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.000000503 -- +1.18% +8.63% -17.23%

Indicadores técnicos de Cheems

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Cheems en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Vender agresivamente Vender 20 Mantener 6 Comprar 0 Medias móviles : Vender agresivamente Vender 14 Mantener 0 Comprar 0 Indicadores técnicos : Mantener Vender 6 Mantener 6 Comprar 0 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.0000005056 0.0000005056 R2 0.0000005056 0.0000005055 R1 0.0000005055 0.0000005055 PP 0.0000005055 0.0000005055 S1 0.0000005054 0.0000005054 S2 0.0000005054 0.0000005054 S3 0.0000005053 0.0000005054

Señales del mercado de Cheems Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.07M $1.90 M $1.97 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.00M Compras activas en 3 días $0.03 M Ventas activas en 3 días $0.03 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.00M Compras activas en 7 días $0.06 M Ventas activas en 7 días $0.06 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Cheems Ingresos netos Precio de CHEEMSUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 0.00 2026-08-11 $0.00 M 0.00 2026-08-10 $0.00 M 0.00 2026-08-09 $0.01 M 0.00 2026-08-08 $0.00 M 0.00 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Cheems (CHEEMS) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Cheems en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h CHEEMS / USDT $0.000000503 $0.000000503 $0.000000503 -0.31% 111.32B (USDT) Trade