Buy CryptoMarketsSpotFuturesKORUEarnEvent Center
More
$1,000,000 TradFi Gala
Regístrate
Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre Centrifuge, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre Centrifuge, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!

Más información de CFG

Info. de precios de CFG

¿Qué es CFG?

Whitepaper de CFG

Sitio web oficial de CFG

Tokenomía de CFG

Pronóstico de precios de CFG

Historial de CFG

Guía de compra de CFG

Conversor de moneda fiat a CFG

Spot de CFG

Futuros USDT-M de CFG

Premercado

Earn

Airdrop+

Noticias

Blog

Learn

Análisis técnico de Centrifuge (CFG) de hoy

Análisis técnico de Centrifuge (CFG) de hoy

La página de análisis de Centrifuge proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de CFG. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Centrifuge a continuación.

Cambio de precio de Centrifuge (CFG)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.1572---7.81%-14.15%-42.17%
Obtén más información sobre el precio de Centrifuge

Indicadores técnicos de Centrifuge

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Centrifuge en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Comprar agresivamente
Vender 4
Mantener 4
Comprar 18
Medias móviles:Comprar agresivamenteVender 0Mantener 0Comprar 14
Indicadores técnicos:MantenerVender 4Mantener 4Comprar 4
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.1568
0.1568
R2
0.1568
0.1567
R1
0.1567
0.1567
PP
0.1567
0.1567
S1
0.1566
0.1566
S2
0.1566
0.1566
S3
0.1565
0.1566

Señales del mercado de Centrifuge

Volumen neto actual de órdenes abiertas
0.01M
$1.41 M
$1.39 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.00M
Compras activas en 3 días
$0.00 M
Ventas activas en 3 días
$0.00 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.00M
Compras activas en 7 días
$0.00 M
Ventas activas en 7 días
$0.00 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Centrifuge

Ingresos netosPrecio de CFGUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12-$0.04 M0.16
2026-08-11-$0.02 M0.16
2026-08-10-$0.20 M0.16
2026-08-09-$0.03 M0.17
2026-08-08$0.03 M0.16

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Explorar más sobre Centrifuge

Opera Centrifuge (CFG) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Centrifuge en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
CFG/USDT
$0.1571
$0.1571$0.1571
-0.25%
383.69K (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

Calculadora de CFG a USD

Monto

CFG
CFG
USD
USD

1 CFG = 0.1572 USD