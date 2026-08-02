Análisis técnico de Centrifuge (CFG) de hoy La página de análisis de Centrifuge proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de CFG. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Centrifuge a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Centrifuge (CFG) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.1572 -- -7.81% -14.15% -42.17%

Indicadores técnicos de Centrifuge

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Centrifuge en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar agresivamente Vender 4 Mantener 4 Comprar 18 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 0 Mantener 0 Comprar 14 Indicadores técnicos : Mantener Vender 4 Mantener 4 Comprar 4 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.1568 0.1568 R2 0.1568 0.1567 R1 0.1567 0.1567 PP 0.1567 0.1567 S1 0.1566 0.1566 S2 0.1566 0.1566 S3 0.1565 0.1566

Señales del mercado de Centrifuge Volumen neto actual de órdenes abiertas 0.01M $1.41 M $1.39 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.00M Compras activas en 3 días $0.00 M Ventas activas en 3 días $0.00 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.00M Compras activas en 7 días $0.00 M Ventas activas en 7 días $0.00 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Centrifuge Ingresos netos Precio de CFGUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 -$0.04 M 0.16 2026-08-11 -$0.02 M 0.16 2026-08-10 -$0.20 M 0.16 2026-08-09 -$0.03 M 0.17 2026-08-08 $0.03 M 0.16 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Centrifuge (CFG) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Centrifuge en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h CFG / USDT $0.1571 $0.1571 $0.1571 -0.25% 383.69K (USDT) Trade