Información de Cellana (CELLA)

Cellana is a community-owned decentralized exchange on the Aptos network that fosters DeFi growth through a sustainable liquidity incentives model. This innovative DEX is the first ever which use the Ve(3,3) Model in Move Language.

Sitio web oficial: https://cellana.finance/ Whitepaper: https://docs.cellana.finance/ Explorador de bloques: https://explorer.aptoslabs.com/account/0x2ebb2ccac5e027a87fa0e2e5f656a3a4238d6a48d93ec9b610d570fc0aa0df12?network=mainnet