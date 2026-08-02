Análisis técnico de Canton Network (CC) de hoy La página de análisis de Canton Network proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de CC. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Canton Network a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Canton Network (CC) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.10019 -- -7.54% -25.36% -35.46%

Indicadores técnicos de Canton Network

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Canton Network en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Vender Vender 16 Mantener 1 Comprar 9 Medias móviles : Vender agresivamente Vender 13 Mantener 0 Comprar 1 Indicadores técnicos : Comprar Vender 3 Mantener 1 Comprar 8 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.10005 0.10004 R2 0.10004 0.10004 R1 0.10004 0.10004 PP 0.10003 0.10003 S1 0.10003 0.10003 S2 0.10002 0.10003 S3 0.10002 0.10002

Señales del mercado de Canton Network Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.83M $6.02 M $6.84 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.05M Compras activas en 3 días $0.42 M Ventas activas en 3 días $0.47 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días -0.03M Compras activas en 7 días $2.17 M Ventas activas en 7 días $2.20 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Canton Network Ingresos netos Precio de CCUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 -$0.02 M 0.10 2026-08-11 -$0.22 M 0.10 2026-08-10 -$0.25 M 0.10 2026-08-09 -$0.17 M 0.10 2026-08-08 $0.17 M 0.09 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Canton Network (CC) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Canton Network en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h CC / USDT $0.10022 $0.10022 $0.10022 +1.29% 2.54M (USDT) Trade CC / USDC $0.10015 $0.10015 $0.10015 +1.23% 608.19K (USDT) Trade