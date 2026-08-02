Análisis técnico de Catizen (CATI) de hoy La página de análisis de Catizen proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de CATI. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Catizen a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Catizen (CATI) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.04376 -- +9.97% +10.67% -28.70%

Indicadores técnicos de Catizen

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Catizen en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Vender Vender 14 Mantener 3 Comprar 9 Medias móviles : Vender Vender 10 Mantener 0 Comprar 4 Indicadores técnicos : Mantener Vender 4 Mantener 3 Comprar 5 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.04382 0.04382 R2 0.04382 0.04381 R1 0.04381 0.04381 PP 0.04381 0.04381 S1 0.0438 0.0438 S2 0.0438 0.0438 S3 0.04379 0.0438

Señales del mercado de Catizen Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.50M $7.33 M $7.83 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.01M Compras activas en 3 días $0.18 M Ventas activas en 3 días $0.19 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.02M Compras activas en 7 días $2.19 M Ventas activas en 7 días $2.17 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Catizen Ingresos netos Precio de CATIUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 -$0.01 M 0.04 2026-08-11 -$0.06 M 0.04 2026-08-10 -$0.17 M 0.04 2026-08-09 $0.14 M 0.05 2026-08-08 -$0.01 M 0.04 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Catizen (CATI) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Catizen en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h CATI / USDT $0.04367 $0.04367 $0.04367 -0.36% 1.36M (USDT) Trade