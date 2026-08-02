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Análisis técnico de Catizen (CATI) de hoy

Análisis técnico de Catizen (CATI) de hoy

La página de análisis de Catizen proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de CATI. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Catizen a continuación.

Cambio de precio de Catizen (CATI)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.04376--+9.97%+10.67%-28.70%
Obtén más información sobre el precio de Catizen

Indicadores técnicos de Catizen

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Catizen en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Vender
Vender 14
Mantener 3
Comprar 9
Medias móviles:VenderVender 10Mantener 0Comprar 4
Indicadores técnicos:MantenerVender 4Mantener 3Comprar 5
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.04382
0.04382
R2
0.04382
0.04381
R1
0.04381
0.04381
PP
0.04381
0.04381
S1
0.0438
0.0438
S2
0.0438
0.0438
S3
0.04379
0.0438

Señales del mercado de Catizen

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.50M
$7.33 M
$7.83 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.01M
Compras activas en 3 días
$0.18 M
Ventas activas en 3 días
$0.19 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.02M
Compras activas en 7 días
$2.19 M
Ventas activas en 7 días
$2.17 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Catizen

Ingresos netosPrecio de CATIUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12-$0.01 M0.04
2026-08-11-$0.06 M0.04
2026-08-10-$0.17 M0.04
2026-08-09$0.14 M0.05
2026-08-08-$0.01 M0.04

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
CATI/USDT
$0.04367
$0.04367$0.04367
-0.36%
1.36M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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CATI
USD
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