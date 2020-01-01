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Análisis técnico de Catecoin (CATE) de hoy

Análisis técnico de Catecoin (CATE) de hoy

La página de análisis de Catecoin proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de CATE. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Catecoin a continuación.

Cambio de precio de Catecoin (CATE)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.017904--+17.01%+1,093.60%+1,093.60%
Obtén más información sobre el precio de Catecoin

Indicadores técnicos de Catecoin

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Catecoin en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Comprar agresivamente
Vender 4
Mantener 2
Comprar 20
Medias móviles:Comprar agresivamenteVender 2Mantener 0Comprar 12
Indicadores técnicos:Comprar agresivamenteVender 2Mantener 2Comprar 8
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.01849
0.018483
R2
0.018483
0.018479
R1
0.01848
0.018477
PP
0.018473
0.018473
S1
0.01847
0.018469
S2
0.018463
0.018467
S3
0.01846
0.018463

Señales del mercado de Catecoin

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.01M
$0.05 M
$0.06 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.01M
Compras activas en 3 días
$1.14 M
Ventas activas en 3 días
$1.13 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
-0.03M
Compras activas en 7 días
$8.36 M
Ventas activas en 7 días
$8.40 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Catecoin

Ingresos netosPrecio de CATEUSDT
HistorialIngresos netosPrecio

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
CATE/USD1
$0.017996
$0.017996$0.017996
+3.69%
2.83M (USDT)
CATE/USDT
$0.017904
$0.017904$0.017904
+2.94%
14.99M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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