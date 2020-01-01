Análisis técnico de Catecoin (CATE) de hoy La página de análisis de Catecoin proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de CATE. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Catecoin a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Catecoin (CATE) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.017904 -- +17.01% +1,093.60% +1,093.60%

Indicadores técnicos de Catecoin

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Catecoin en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar agresivamente Vender 4 Mantener 2 Comprar 20 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 2 Mantener 0 Comprar 12 Indicadores técnicos : Comprar agresivamente Vender 2 Mantener 2 Comprar 8 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.01849 0.018483 R2 0.018483 0.018479 R1 0.01848 0.018477 PP 0.018473 0.018473 S1 0.01847 0.018469 S2 0.018463 0.018467 S3 0.01846 0.018463

Señales del mercado de Catecoin Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.01M $0.05 M $0.06 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.01M Compras activas en 3 días $1.14 M Ventas activas en 3 días $1.13 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días -0.03M Compras activas en 7 días $8.36 M Ventas activas en 7 días $8.40 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Catecoin Ingresos netos Precio de CATEUSDT Historial Ingresos netos Precio Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Catecoin (CATE) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Catecoin en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h CATE / USD1 $0.017996 $0.017996 $0.017996 +3.69% 2.83M (USDT) Trade CATE / USDT $0.017904 $0.017904 $0.017904 +2.94% 14.99M (USDT) Trade