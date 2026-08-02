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Análisis técnico de Simons Cat (CAT) de hoy

Análisis técnico de Simons Cat (CAT) de hoy

La página de análisis de Simons Cat proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de CAT. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Simons Cat a continuación.

Cambio de precio de Simons Cat (CAT)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.000001698--+22.59%+31.52%-17.30%
Obtén más información sobre el precio de Simons Cat

Indicadores técnicos de Simons Cat

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Simons Cat en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Vender
Vender 16
Mantener 4
Comprar 6
Medias móviles:Vender agresivamenteVender 11Mantener 3Comprar 0
Indicadores técnicos:MantenerVender 5Mantener 1Comprar 6
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.000001691
0.00000169
R2
0.00000169
0.00000169
R1
0.00000169
0.00000169
PP
0.000001689
0.000001689
S1
0.000001689
0.000001689
S2
0.000001688
0.000001689
S3
0.000001688
0.000001688

Señales del mercado de Simons Cat

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.74M
$10.53 M
$11.27 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.01M
Compras activas en 3 días
$0.13 M
Ventas activas en 3 días
$0.14 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.02M
Compras activas en 7 días
$1.39 M
Ventas activas en 7 días
$1.37 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Simons Cat

Ingresos netosPrecio de CATUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12-$0.01 M0.00
2026-08-11$0.00 M0.00
2026-08-10-$0.04 M0.00
2026-08-09-$0.13 M0.00
2026-08-08-$0.02 M0.00

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
CAT/USDT
$0.0000017
$0.0000017$0.0000017
+2.22%
49.04B (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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USD

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