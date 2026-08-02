Análisis técnico de Simons Cat (CAT) de hoy La página de análisis de Simons Cat proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de CAT. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Simons Cat a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Simons Cat (CAT) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.000001698 -- +22.59% +31.52% -17.30%

Indicadores técnicos de Simons Cat

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Simons Cat en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Vender Vender 16 Mantener 4 Comprar 6 Medias móviles : Vender agresivamente Vender 11 Mantener 3 Comprar 0 Indicadores técnicos : Mantener Vender 5 Mantener 1 Comprar 6 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.000001691 0.00000169 R2 0.00000169 0.00000169 R1 0.00000169 0.00000169 PP 0.000001689 0.000001689 S1 0.000001689 0.000001689 S2 0.000001688 0.000001689 S3 0.000001688 0.000001688

Señales del mercado de Simons Cat Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.74M $10.53 M $11.27 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.01M Compras activas en 3 días $0.13 M Ventas activas en 3 días $0.14 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.02M Compras activas en 7 días $1.39 M Ventas activas en 7 días $1.37 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Simons Cat Ingresos netos Precio de CATUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 -$0.01 M 0.00 2026-08-11 $0.00 M 0.00 2026-08-10 -$0.04 M 0.00 2026-08-09 -$0.13 M 0.00 2026-08-08 -$0.02 M 0.00 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Simons Cat (CAT) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Simons Cat en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h CAT / USDT $0.0000017 $0.0000017 $0.0000017 +2.22% 49.04B (USDT) Trade