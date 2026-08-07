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$1,000,000 TradFi Gala
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Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre Cash Cat, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre Cash Cat, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!

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Análisis técnico de Cash Cat (CASHCAT) de hoy

Análisis técnico de Cash Cat (CASHCAT) de hoy

La página de análisis de Cash Cat proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de CASHCAT. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Cash Cat a continuación.

Cambio de precio de Cash Cat (CASHCAT)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.14952--+129.14%-11.96%+498.08%
Obtén más información sobre el precio de Cash Cat

Indicadores técnicos de Cash Cat

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Cash Cat en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Vender
Vender 17
Mantener 1
Comprar 8
Medias móviles:Vender agresivamenteVender 14Mantener 0Comprar 0
Indicadores técnicos:ComprarVender 3Mantener 1Comprar 8
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.15141
0.15115
R2
0.15115
0.15085
R1
0.15063
0.15066
PP
0.15037
0.15037
S1
0.14985
0.15007
S2
0.14959
0.14988
S3
0.14907
0.14959

Señales del mercado de Cash Cat

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.23M
$1.08 M
$1.31 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.06M
Compras activas en 3 días
$1.28 M
Ventas activas en 3 días
$1.34 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.02M
Compras activas en 7 días
$4.70 M
Ventas activas en 7 días
$4.68 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Cash Cat

Ingresos netosPrecio de CASHCATUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.00 M0.15
2026-08-11$0.00 M0.15
2026-08-10$0.00 M0.14
2026-08-09$0.00 M0.13
2026-08-08$0.00 M0.11

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
CASHCAT/USDT
$0.14952
$0.14952$0.14952
+2.53%
7.49M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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1 CASHCAT = 0.14951 USD