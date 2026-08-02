Buy CryptoMarketsSpotFuturesKORUEarnEvent Center
More
$1,000,000 TradFi Gala
Regístrate
Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre CARV, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre CARV, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!

Más información de CARV

Info. de precios de CARV

¿Qué es CARV?

Whitepaper de CARV

Sitio web oficial de CARV

Tokenomía de CARV

Pronóstico de precios de CARV

Historial de CARV

Guía de compra de CARV

Conversor de moneda fiat a CARV

Spot de CARV

Futuros USDT-M de CARV

Premercado

Earn

Airdrop+

Noticias

Blog

Learn

Análisis técnico de CARV (CARV) de hoy

Análisis técnico de CARV (CARV) de hoy

La página de análisis de CARV proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de CARV. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de CARV a continuación.

Cambio de precio de CARV (CARV)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.03058--+15.00%-10.41%-51.10%
Obtén más información sobre el precio de CARV

Indicadores técnicos de CARV

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de CARV en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Comprar agresivamente
Vender 2
Mantener 2
Comprar 22
Medias móviles:Comprar agresivamenteVender 0Mantener 0Comprar 14
Indicadores técnicos:Comprar agresivamenteVender 2Mantener 2Comprar 8
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.03068
0.03068
R2
0.03068
0.03067
R1
0.03067
0.03067
PP
0.03067
0.03067
S1
0.03066
0.03066
S2
0.03066
0.03066
S3
0.03065
0.03066

Señales del mercado de CARV

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.21M
$3.53 M
$3.75 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.00M
Compras activas en 3 días
$0.01 M
Ventas activas en 3 días
$0.01 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
-0.01M
Compras activas en 7 días
$0.11 M
Ventas activas en 7 días
$0.12 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de CARV

Ingresos netosPrecio de CARVUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.00 M0.03
2026-08-11-$0.01 M0.03
2026-08-10-$0.05 M0.03
2026-08-09$0.03 M0.03
2026-08-08-$0.04 M0.03

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Explorar más sobre CARV

Opera CARV (CARV) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de CARV en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
CARV/USDT
$0.03058
$0.03058$0.03058
+1.76%
1.85M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

Calculadora de CARV a USD

Monto

CARV
CARV
USD
USD

1 CARV = 0.03058 USD