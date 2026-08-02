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Análisis técnico de Collector Crypt (CARDS) de hoy

Análisis técnico de Collector Crypt (CARDS) de hoy

La página de análisis de Collector Crypt proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de CARDS. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Collector Crypt a continuación.

Cambio de precio de Collector Crypt (CARDS)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.13903---18.82%-2.53%+5.19%
Obtén más información sobre el precio de Collector Crypt

Flujo de capital de Collector Crypt

Ingresos netosPrecio de CARDSUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.00 M0.14
2026-08-11-$0.01 M0.14
2026-08-10-$0.01 M0.14
2026-08-09-$0.02 M0.14
2026-08-08-$0.01 M0.15

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Precio
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Volumen en 24 h
CARDS/USDT
$0.13903
$0.13903$0.13903
-2.00%
719.49K (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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