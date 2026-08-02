Análisis técnico de Collector Crypt (CARDS) de hoy La página de análisis de Collector Crypt proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de CARDS. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Collector Crypt a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Collector Crypt (CARDS) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.13903 -- -18.82% -2.53% +5.19%

Flujo de capital de Collector Crypt Ingresos netos Precio de CARDSUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 0.14 2026-08-11 -$0.01 M 0.14 2026-08-10 -$0.01 M 0.14 2026-08-09 -$0.02 M 0.14 2026-08-08 -$0.01 M 0.15 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Collector Crypt (CARDS) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Collector Crypt en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h CARDS / USDT $0.13903 $0.13903 $0.13903 -2.00% 719.49K (USDT) Trade