Información de CAR (CAR)

CAR is a fungible crypto asset created on the Solana blockchain, representing the official meme of the Central African Republic and supported by President Faustin-Archange Touadéra.

Sitio web oficial: http://car.meme Explorador de bloques: https://solscan.io/token/7oBYdEhV4GkXC19ZfgAvXpJWp2Rn9pm1Bx2cVNxFpump