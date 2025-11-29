Precio de Cap hoy

El precio actual de Cap (CAPSOL) hoy es $ 0.0003579, con una variación del 13.63% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CAPSOL a USD es $ 0.0003579 por CAPSOL.

Cap actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- CAPSOL. Durante las últimas 24 horas, CAPSOL cotiza entre $ 0.0003553 (bajo) y $ 0.0004187 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, CAPSOL experimentó un cambio de -0.03% en la última hora y de +15.37% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 55.72K.

Información del mercado de Cap (CAPSOL)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 55.72K$ 55.72K $ 55.72K Cap. de mercado totalmente diluida $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Suministro de Circulación ---- -- Suministro total ---- -- Blockchain pública SOL

