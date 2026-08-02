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Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre Cap, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre Cap, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!

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Análisis técnico de Cap (CAP) de hoy

Análisis técnico de Cap (CAP) de hoy

La página de análisis de Cap proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de CAP. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Cap a continuación.

Cambio de precio de Cap (CAP)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.054--+106.89%+216.52%+2,060.00%
Obtén más información sobre el precio de Cap

Indicadores técnicos de Cap

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Cap en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Mantener
Vender 14
Mantener 2
Comprar 10
Medias móviles:VenderVender 10Mantener 0Comprar 4
Indicadores técnicos:ComprarVender 4Mantener 2Comprar 6
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.05424
0.05417
R2
0.05417
0.05408
R1
0.05403
0.05404
PP
0.05396
0.05396
S1
0.05382
0.05387
S2
0.05375
0.05383
S3
0.05361
0.05375

Señales del mercado de Cap

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.92M
$6.15 M
$7.07 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.13M
Compras activas en 3 días
$6.73 M
Ventas activas en 3 días
$6.86 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
-0.24M
Compras activas en 7 días
$11.45 M
Ventas activas en 7 días
$11.69 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Cap

Ingresos netosPrecio de CAPUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.10 M0.06
2026-08-11$0.64 M0.05
2026-08-10$0.72 M0.04
2026-08-09-$0.15 M0.04
2026-08-08-$0.09 M0.04

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
CAP/USDT
$0.05413
$0.05413$0.05413
+7.33%
10.17M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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1 CAP = 0.054 USD