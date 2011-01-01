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Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre BUTTCOIN, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre BUTTCOIN, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!

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Análisis técnico de BUTTCOIN (BUTTCOIN) de hoy

Análisis técnico de BUTTCOIN (BUTTCOIN) de hoy

La página de análisis de BUTTCOIN proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de BUTTCOIN. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de BUTTCOIN a continuación.

Cambio de precio de BUTTCOIN (BUTTCOIN)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.010093---30.51%-13.27%-22.38%
Obtén más información sobre el precio de BUTTCOIN

Indicadores técnicos de BUTTCOIN

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de BUTTCOIN en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Vender agresivamente
Vender 17
Mantener 9
Comprar 0
Medias móviles:Vender agresivamenteVender 14Mantener 0Comprar 0
Indicadores técnicos:MantenerVender 3Mantener 9Comprar 0
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.01026
0.0102
R2
0.0102
0.01017
R1
0.01017
0.01015
PP
0.01011
0.01011
S1
0.01008
0.01008
S2
0.01002
0.01006
S3
0.00999
0.01002

Señales del mercado de BUTTCOIN

Volumen neto actual de órdenes abiertas
0.00M
$0.02 M
$0.03 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.00M
Compras activas en 3 días
$0.00 M
Ventas activas en 3 días
$0.00 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.00M
Compras activas en 7 días
$0.00 M
Ventas activas en 7 días
$0.00 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de BUTTCOIN

Ingresos netosPrecio de BUTTCOINUSDT
HistorialIngresos netosPrecio

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Explorar más sobre BUTTCOIN

Opera BUTTCOIN (BUTTCOIN) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de BUTTCOIN en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
BUTTCOIN/USDT
$0.010093
$0.010093$0.010093
-5.45%
5.86M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

Calculadora de BUTTCOIN a USD

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BUTTCOIN
USD
USD

1 BUTTCOIN = 0.010093 USD