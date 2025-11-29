Precio de Burnr hoy

El precio actual de Burnr (BURNR) hoy es $ 0.00000002, con una variación del 4.21% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BURNR a USD es $ 0.00000002 por BURNR.

Burnr actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- BURNR. Durante las últimas 24 horas, BURNR cotiza entre $ 0.000000019 (bajo) y $ 0.00000002088 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, BURNR experimentó un cambio de 0.00% en la última hora y de -98.35% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 86.49.

Información del mercado de Burnr (BURNR)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 86.49$ 86.49 $ 86.49 Cap. de mercado totalmente diluida $ 20.00$ 20.00 $ 20.00 Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de Burnr es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 86.49. El suministro circulante de BURNR es de --, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 20.00.