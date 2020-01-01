Más información de BULLCOIN
Info. de precios de BULLCOIN
¿Qué es BULLCOIN?
Sitio web oficial de BULLCOIN
Tokenomía de BULLCOIN
Pronóstico de precios de BULLCOIN
Historial de BULLCOIN
Guía de compra de BULLCOIN
Conversor de moneda fiat a BULLCOIN
Spot de BULLCOIN
Futuros USDT-M de BULLCOIN
Premercado
Earn
Airdrop+
Noticias
Blog
Learn
Análisis técnico de The Bull (BULLCOIN) de hoy
Cambio de precio de The Bull (BULLCOIN)
|Precio actual
|24 horas
|7 días
|30 días
|90 días
|$0.003512
|--
|+134.13%
|+134.13%
|+134.13%
Indicadores técnicos de The Bull
El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de The Bull en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.
|Medias móviles:
|Vender agresivamente
|Vender 14
|Mantener 0
|Comprar 0
|Indicadores técnicos:
|Comprar
|Vender 4
|Mantener 1
|Comprar 7
Señales del mercado de The Bull
Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.
Flujo de capital de The Bull
|Historial
|Ingresos netos
|Precio
Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.
Explorar más sobre The Bull
Opera The Bull (BULLCOIN) en los mercados de MEXC
Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de The Bull en vivo y opera en directo.
Aviso legal
La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.