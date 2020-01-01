Análisis técnico de The Bull (BULLCOIN) de hoy La página de análisis de The Bull proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de BULLCOIN. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de The Bull a continuación. Regístrate

Cambio de precio de The Bull (BULLCOIN) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.003512 -- +134.13% +134.13% +134.13%

Indicadores técnicos de The Bull

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de The Bull en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Vender Vender 18 Mantener 1 Comprar 7 Medias móviles : Vender agresivamente Vender 14 Mantener 0 Comprar 0 Indicadores técnicos : Comprar Vender 4 Mantener 1 Comprar 7 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.003457 0.003454 R2 0.003454 0.003453 R1 0.003453 0.003452 PP 0.00345 0.00345 S1 0.003449 0.003449 S2 0.003446 0.003448 S3 0.003445 0.003446

Señales del mercado de The Bull Volumen neto actual de órdenes abiertas 0.00M $0.03 M $0.03 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.00M Compras activas en 3 días $0.05 M Ventas activas en 3 días $0.05 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.00M Compras activas en 7 días $0.05 M Ventas activas en 7 días $0.05 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de The Bull Ingresos netos Precio de BULLCOINUSDT Historial Ingresos netos Precio Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera The Bull (BULLCOIN) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de The Bull en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h BULLCOIN / USD1 $0.003453 $0.003453 $0.003453 -22.75% 13.15M (USDT) Trade BULLCOIN / USDT $0.003516 $0.003516 $0.003516 -21.58% 16.40M (USDT) Trade