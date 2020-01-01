Buy CryptoMarketsSpotFuturesKORUEarnEvent Center
More
$1,000,000 TradFi Gala
Regístrate
Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre The Bull, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre The Bull, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!

Más información de BULLCOIN

Info. de precios de BULLCOIN

¿Qué es BULLCOIN?

Sitio web oficial de BULLCOIN

Tokenomía de BULLCOIN

Pronóstico de precios de BULLCOIN

Historial de BULLCOIN

Guía de compra de BULLCOIN

Conversor de moneda fiat a BULLCOIN

Spot de BULLCOIN

Futuros USDT-M de BULLCOIN

Premercado

Earn

Airdrop+

Noticias

Blog

Learn

Análisis técnico de The Bull (BULLCOIN) de hoy

Análisis técnico de The Bull (BULLCOIN) de hoy

La página de análisis de The Bull proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de BULLCOIN. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de The Bull a continuación.

Cambio de precio de The Bull (BULLCOIN)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.003512--+134.13%+134.13%+134.13%
Obtén más información sobre el precio de The Bull

Indicadores técnicos de The Bull

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de The Bull en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Vender
Vender 18
Mantener 1
Comprar 7
Medias móviles:Vender agresivamenteVender 14Mantener 0Comprar 0
Indicadores técnicos:ComprarVender 4Mantener 1Comprar 7
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.003457
0.003454
R2
0.003454
0.003453
R1
0.003453
0.003452
PP
0.00345
0.00345
S1
0.003449
0.003449
S2
0.003446
0.003448
S3
0.003445
0.003446

Señales del mercado de The Bull

Volumen neto actual de órdenes abiertas
0.00M
$0.03 M
$0.03 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.00M
Compras activas en 3 días
$0.05 M
Ventas activas en 3 días
$0.05 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.00M
Compras activas en 7 días
$0.05 M
Ventas activas en 7 días
$0.05 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de The Bull

Ingresos netosPrecio de BULLCOINUSDT
HistorialIngresos netosPrecio

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Explorar más sobre The Bull

Opera The Bull (BULLCOIN) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de The Bull en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
BULLCOIN/USD1
$0.003453
$0.003453$0.003453
-22.75%
13.15M (USDT)
BULLCOIN/USDT
$0.003516
$0.003516$0.003516
-21.58%
16.40M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

Calculadora de BULLCOIN a USD

Monto

BULLCOIN
BULLCOIN
USD
USD

1 BULLCOIN = 0.003512 USD