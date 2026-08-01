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El precio actual de The Bull hoy es 0.003524 EUR. La capitalización de mercado de BULLCOIN es -- EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de BULLCOIN a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!El precio actual de The Bull hoy es 0.003524 EUR. La capitalización de mercado de BULLCOIN es -- EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de BULLCOIN a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!

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Precio de The Bull(BULLCOIN)

Precio en vivo de 1 BULLCOIN en EUR:

€0.00302376
€0.00302376€0.00302376
-21.55%1D
EUR
Gráfico de precios en vivo de The Bull (BULLCOIN)
Última actualización de la página: 2026-08-12 05:22:03 (UTC+8)

Precio de The Bull hoy

El precio actual de The Bull (BULLCOIN) hoy es € 0.003524, con una variación del 21.55% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BULLCOIN a EUR es € 0.003524 por BULLCOIN.

The Bull actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- BULLCOIN. Durante las últimas 24 horas, BULLCOIN cotiza entre € 0.003389 (bajo) y € 0.005196 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, BULLCOIN experimentó un cambio de -1.68% en la última hora y de +134.93% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 66.40K.

Información del mercado de The Bull (BULLCOIN)

--
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€ 66.40K
€ 66.40K€ 66.40K

€ 3.52M
€ 3.52M€ 3.52M

--
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1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ROBINHOOD

La capitalización de mercado actual de The Bull es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 66.40K. El suministro circulante de BULLCOIN es de --, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 3.52M.

Historial de precios de The Bull EUR

Rango de precios en 24 horas:
€ 0.003389
€ 0.003389€ 0.003389
24H Mín
€ 0.005196
€ 0.005196€ 0.005196
24H Máx

€ 0.003389
€ 0.003389€ 0.003389

€ 0.005196
€ 0.005196€ 0.005196

--
----

--
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-1.68%

-21.55%

+134.93%

+134.93%

Historial de precios de The Bull (BULLCOIN) en EUR

Siga los cambios de precios de The Bull para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (EUR)Cambio (%)
Hoy€ -0.00083062-21.55%
30 Días€ +0.002024+134.93%
60 Días€ +0.002024+134.93%
90 Días€ +0.002024+134.93%
Cambio de precio de The Bull hoy

Hoy, BULLCOIN registró un cambio de € -0.00083062 (-21.55%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de The Bull en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió € +0.002024 (+134.93%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de The Bull en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, BULLCOIN experimentó un cambio de € +0.002024 (+134.93%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de The Bull en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € +0.002024 (+134.93%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de The Bull (BULLCOIN)?

Consulta la página Historial de precios de The Bull ahora.

Análisis de The Bull

Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de The Bull, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.

Tendencia actual del mercado de The Bull: ¿alcista o bajista?

Sentimiento general actual en el mercado de BULLCOIN: bajista, alcista 35% | bajista 65%;

Dimensión del indicadorConclusión del modeloProporción/umbralExplicación sencilla
KDJCruz de la muerteK < DEl impulso a corto plazo se está enfriando, la temperatura baja.
StochRSI< 20Zona de sobreventaEl corto plazo cae demasiado rápido, ten en cuenta la oportunidad de rebote.
Grupo MA0 Comprar0‑20% VentaTodas las MAs alineadas hacia abajo, a corto plazo significativamente por debajo del largo plazo.
Grupo EMA0 Comprar0‑20% VentaTodas las MAs alineadas hacia abajo, a corto plazo significativamente por debajo del largo plazo.
MACDCruz de la muerteDIF < DEAEstá surgiendo un impulso bajista.
BOLL (20,2)Precio < Banda InferiorTocando o rompiendo la banda inferiorEntrando en la zona de "barato", volatilidad en aumento.
RSI (14)Sobreventa< 30Cayendo ligeramente rápido, a corto plazo puede haber un rebote.
Punto de pivoteS1 ≤ Precio < PivoteEntre S1‑PivoteAcaba de dejar el pivote central, posición moderadamente baja.

BULLCOIN_USDT se encuentra en el período de 4 horas a un nivel de 0,004802, por debajo del centro de gravedad situado en 0,004881. El precio está ubicado en una zona de transición entre el soporte S1 y el centro de gravedad. El sistema de niveles clave muestra una resistencia densa en la parte superior, mientras que el espacio inferior se presenta relativamente amplio. El conjunto de medias móviles no indica una señal de compra, lo que sugiere que la estructura del mercado tiende hacia una fase de consolidación. El MACD ha formado una cruz bajista, indicando una tendencia alcista descendente en el impulso del mercado. El RSI ha entrado en la zona de sobreventa, lo que apunta a una liberación concentrada de presión vendedora a corto plazo. Los indicadores KDJ y StochRSI muestran una tendencia descendente sincronizada, sin señales de divergencia entre las líneas rápidas y lentas. Las bandas de Bollinger permanecen abiertas, reflejando una volatilidad dentro de los parámetros normales, sin signos claros de expansión ni contracción. La distribución del impulso entre compradores y vendedores es desigual, con los vendedores ocupando una posición dominante. Los niveles clave cercanos son: - Soporte inmediato (S1): 0,004574, equivalente a -4,7% respecto al precio actual. - Resistencia inmediata (R1): 0,005163, correspondiente a +7,5% respecto al precio actual. A mayor distancia, los niveles de referencia son: - Primer nivel de resistencia (R2): 0,005470, considerado como punto de referencia para movimientos extremos. - Segundo nivel de soporte (S2): 0,004292, equivalente a -10,6% respecto al precio actual. Es importante destacar que el nivel central de 0,004881 sigue siendo crucial para determinar la dirección futura del precio.

Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.

Predicción de precios para The Bull

Predicción del precio de The Bull (BULLCOIN) para 2030 (en 4 años)
De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de BULLCOIN en 2030 es de € --, con un 0.00% de tasa de crecimiento.
Predicción del precio de The Bull (BULLCOIN) para 2040 (en 14 años)

Para 2040, el precio de The Bull podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.

Herramientas MEXC
Para proyecciones de escenarios en tiempo real y un análisis más personalizado, los usuarios pueden utilizar la herramienta de predicción de precios y la información de mercado basada en IA de MEXC.
Aviso legal: Estos escenarios son ilustrativos y educativos; las criptomonedas son volátiles: realiza tu propia investigación (DYOR) antes de tomar decisiones.
¿Quieres saber qué precios alcanzará The Bull en el periodo de 2026-2027? Visita nuestra página de predicción de precios para conocer los pronósticos del precio de BULLCOIN para el periodo de 2026-2027 haciendo clic en Predicción del precio de The Bull.

Cómo comprar e invertir The Bull en España

¿Listo para empezar con The Bull? Comprar BULLCOIN es rápido y fácil para principiantes en MEXC. Puedes empezar a operar al instante una vez que hayas realizado tu primera compra. Para obtener más información, consulta nuestra guía completa en cómo comprar The Bull. A continuación encontrarás un resumen rápido de 5 pasos para ayudarte a comenzar tu viaje de compra de The Bull (BULLCOIN).

Paso 1

Regístrate para obtener una cuenta y completa el KYC

Primero, regístrate y completa el proceso de KYC en MEXC. Puedes hacerlo desde el sitio web oficial de MEXC o la app de MEXC usando tu número de teléfono o correo electrónico.
Paso 2

Añade USDT, USDC o USDE a tu billetera

USDT, USDC y USDE facilitan el trading en MEXC. Puedes comprar USDT, USDC y USDE mediante transferencia bancaria, OTC u operaciones P2P.
Paso 3

Ir a la página de trading Spot

En el sitio web de MEXC, haz clic en Spot en la barra superior y busca tus tokens preferidos.
Paso 4

Elige tus tokens

Con más de -- tokens disponibles, puedes comprar fácilmente Bitcoin, Ethereum y tokens en tendencia.
Paso 5

Completa tu compra

Ingresa la cantidad de tokens o el equivalente en tu moneda local. Haz clic en Comprar, y se abonará The Bull instantáneamente en tu billetera.
Guía para comprar The Bull (BULLCOIN)

¿Qué puedes hacer con The Bull?

Poseer The Bull te permite abrir más puertas en términos de comprar y holdear. Puedes operar con BTC en cientos de mercados, obtener recompensas pasivas a través de productos flexibles de participación y ahorro, o aprovechar las herramientas de trading profesionales para hacer crecer tus activos. Tanto si eres un principiante o un inversor profesional y experimentado, MEXC facilita la maximización de tu potencial cripto. A continuación se muestran las cuatro formas principales en que puedes aprovechar al máximo tus tokens de Bitcoin

  • Explora el mercado spot de MEXC

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    Opera más de 2,800 tokens con tarifas ultrabajas.

    Trading de futuros

    Trading de futuros

    Opera con un apalancamiento de hasta 500x y una gran liquidez.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Haz staking de tokens y gana increíbles airdrops.

    Premercado MEXC

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    Compra y vende nuevos tokens antes de su listado oficial.

Operar con tarifas extremadamente bajas en MEXC

Comprar The Bull (BULLCOIN) en MEXC se traduce en más valor por tu dinero. Como una de las plataformas de criptomonedas con las tarifas más bajas del mercado, MEXC te ayuda a reducir costos desde tu primera operación.

Tarifas de trading spot:
--
Maker
--
Taker
Tarifas de trading de futuros:
--
Maker
--
Taker

Consulta las tarifas de trading competitivas de MEXC

Además, puedes operar al contado una selección de tokens sin ninguna tarifa a través del Festival de 0 Tarifas de MEXC.

Qué es The Bull (BULLCOIN)

BULLCOIN es una BULLCOIN.

The Bull Recurso

Para conocer The Bull más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Sitio Web Oficial The Bull
Explorador de bloques

Categoría :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre The Bull

Última actualización de la página: 2026-08-12 05:22:03 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para The Bull (BULLCOIN)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
02-11 14:20:00Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
02-10 18:39:21Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
02-04 11:04:00Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
02-04 00:48:00Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
02-01 01:12:00Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
01-28 07:44:00Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally

Explorar más sobre The Bull

BULLCOIN USDT (trading de futuros)

Abre posiciones long o short de BULLCOIN con apalancamiento. Explora el trading de futuros BULLCOINUSDT en MEXC y aprovecha los movimientos del mercado.

Opera The Bull (BULLCOIN) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de The Bull en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
BULLCOIN/USD1
€0.00296614
€0.00296614€0.00296614
-22.84%
13.11M (USDT)
BULLCOIN/USDT
€0.00302548
€0.00302548€0.00302548
-21.54%
16.40M (USDT)

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AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

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up

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UPROBINHOOD

€0.27004
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DAPPOS

DAPPOS

DOS

€0.3261636
€0.3261636€0.3261636

-11.00%

The Toad Pepe

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€0.0128828
€0.0128828€0.0128828

-18.80%

AurumX

AurumX

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€0.1066314
€0.1066314€0.1066314

-29.06%

Top al alza

Las principales subidas de criptomonedas de hoy

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

€0.000403684
€0.000403684€0.000403684

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TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

€0.0055556
€0.0055556€0.0055556

+43.55%

Myros

Myros

MY

€0.01075
€0.01075€0.01075

+22.54%

ZKcandy

ZKcandy

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€2.559704
€2.559704€2.559704

+22.99%

Aether Network

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AET

€0.010406
€0.010406€0.010406

+15.23%

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Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.

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