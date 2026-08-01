Precio de The Bull hoy

El precio actual de The Bull (BULLCOIN) hoy es € 0.003524, con una variación del 21.55% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BULLCOIN a EUR es € 0.003524 por BULLCOIN.

The Bull actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- BULLCOIN. Durante las últimas 24 horas, BULLCOIN cotiza entre € 0.003389 (bajo) y € 0.005196 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, BULLCOIN experimentó un cambio de -1.68% en la última hora y de +134.93% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 66.40K.

Información del mercado de The Bull (BULLCOIN)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) € 66.40K€ 66.40K € 66.40K Cap. de mercado totalmente diluida € 3.52M€ 3.52M € 3.52M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública ROBINHOOD

La capitalización de mercado actual de The Bull es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 66.40K. El suministro circulante de BULLCOIN es de --, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 3.52M.