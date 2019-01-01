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Análisis técnico de BULLA (BULLA) de hoy

Análisis técnico de BULLA (BULLA) de hoy

La página de análisis de BULLA proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de BULLA. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de BULLA a continuación.

Cambio de precio de BULLA (BULLA)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.015811--+15.88%+163.69%+140.94%
Obtén más información sobre el precio de BULLA

Indicadores técnicos de BULLA

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de BULLA en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Comprar agresivamente
Vender 3
Mantener 5
Comprar 18
Medias móviles:Comprar agresivamenteVender 0Mantener 2Comprar 12
Indicadores técnicos:ComprarVender 3Mantener 3Comprar 6
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.015777
0.015776
R2
0.015776
0.015774
R1
0.015773
0.015773
PP
0.015772
0.015772
S1
0.015769
0.01577
S2
0.015768
0.015769
S3
0.015765
0.015768

Señales del mercado de BULLA

Volumen neto actual de órdenes abiertas
0.03M
$1.69 M
$1.66 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.02M
Compras activas en 3 días
$0.31 M
Ventas activas en 3 días
$0.33 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.00M
Compras activas en 7 días
$0.75 M
Ventas activas en 7 días
$0.75 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de BULLA

Ingresos netosPrecio de BULLAUSDT
HistorialIngresos netosPrecio

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
BULLA/USDT
$0.015811
$0.015811$0.015811
+0.40%
46.40M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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BULLA
USD
USD

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