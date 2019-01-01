Análisis técnico de BULLA (BULLA) de hoy La página de análisis de BULLA proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de BULLA. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de BULLA a continuación. Regístrate

Cambio de precio de BULLA (BULLA) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.015811 -- +15.88% +163.69% +140.94%

Indicadores técnicos de BULLA

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de BULLA en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar agresivamente Vender 3 Mantener 5 Comprar 18 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 0 Mantener 2 Comprar 12 Indicadores técnicos : Comprar Vender 3 Mantener 3 Comprar 6 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.015777 0.015776 R2 0.015776 0.015774 R1 0.015773 0.015773 PP 0.015772 0.015772 S1 0.015769 0.01577 S2 0.015768 0.015769 S3 0.015765 0.015768

Señales del mercado de BULLA Volumen neto actual de órdenes abiertas 0.03M $1.69 M $1.66 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.02M Compras activas en 3 días $0.31 M Ventas activas en 3 días $0.33 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.00M Compras activas en 7 días $0.75 M Ventas activas en 7 días $0.75 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de BULLA Ingresos netos Precio de BULLAUSDT Historial Ingresos netos Precio Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera BULLA (BULLA) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de BULLA en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h BULLA / USDT $0.015811 $0.015811 $0.015811 +0.40% 46.40M (USDT) Trade