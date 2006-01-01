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Análisis técnico de Bitway (BTW) de hoy

Análisis técnico de Bitway (BTW) de hoy

La página de análisis de Bitway proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de BTW. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Bitway a continuación.

Cambio de precio de Bitway (BTW)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.199964--+50.44%+235.26%+1,334.25%
Obtén más información sobre el precio de Bitway

Indicadores técnicos de Bitway

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Bitway en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Comprar
Vender 7
Mantener 1
Comprar 18
Medias móviles:Comprar agresivamenteVender 0Mantener 0Comprar 14
Indicadores técnicos:VenderVender 7Mantener 1Comprar 4
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.2008
0.20072
R2
0.20072
0.20067
R1
0.20068
0.20064
PP
0.2006
0.2006
S1
0.20056
0.20055
S2
0.20048
0.20052
S3
0.20043
0.20048

Señales del mercado de Bitway

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.69M
$7.37 M
$8.06 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.11M
Compras activas en 3 días
$5.93 M
Ventas activas en 3 días
$6.03 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
-0.02M
Compras activas en 7 días
$27.01 M
Ventas activas en 7 días
$27.03 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Bitway

Ingresos netosPrecio de BTWUSDT
HistorialIngresos netosPrecio

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
BTW/USDT
$0.199964
$0.199964$0.199964
+1.19%
3.31M (USDT)
BTW/USDC
$0.199465
$0.199465$0.199465
+0.95%
281.00K (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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BTW
USD
USD

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