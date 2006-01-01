Análisis técnico de Bitway (BTW) de hoy La página de análisis de Bitway proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de BTW. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Bitway a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Bitway (BTW) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.199964 -- +50.44% +235.26% +1,334.25%

Indicadores técnicos de Bitway

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Bitway en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar Vender 7 Mantener 1 Comprar 18 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 0 Mantener 0 Comprar 14 Indicadores técnicos : Vender Vender 7 Mantener 1 Comprar 4 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.2008 0.20072 R2 0.20072 0.20067 R1 0.20068 0.20064 PP 0.2006 0.2006 S1 0.20056 0.20055 S2 0.20048 0.20052 S3 0.20043 0.20048

Señales del mercado de Bitway Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.69M $7.37 M $8.06 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.11M Compras activas en 3 días $5.93 M Ventas activas en 3 días $6.03 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días -0.02M Compras activas en 7 días $27.01 M Ventas activas en 7 días $27.03 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Bitway Ingresos netos Precio de BTWUSDT Historial Ingresos netos Precio Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Bitway (BTW) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Bitway en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h BTW / USDT $0.199964 $0.199964 $0.199964 +1.19% 3.31M (USDT) Trade BTW / USDC $0.199465 $0.199465 $0.199465 +0.95% 281.00K (USDT) Trade