Análisis técnico de Bitlayer (BTR) de hoy La página de análisis de Bitlayer proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de BTR. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Bitlayer a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Bitlayer (BTR) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.03219 -- +62.41% +85.74% +17.35%

Indicadores técnicos de Bitlayer

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Bitlayer en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Vender Vender 16 Mantener 4 Comprar 6 Medias móviles : Vender agresivamente Vender 13 Mantener 0 Comprar 1 Indicadores técnicos : Comprar Vender 3 Mantener 4 Comprar 5 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.03226 0.03225 R2 0.03225 0.03223 R1 0.03222 0.03222 PP 0.03221 0.03221 S1 0.03218 0.03219 S2 0.03217 0.03218 S3 0.03214 0.03217

Señales del mercado de Bitlayer Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.05M $3.39 M $3.44 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.03M Compras activas en 3 días $1.10 M Ventas activas en 3 días $1.12 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días -0.04M Compras activas en 7 días $1.15 M Ventas activas en 7 días $1.19 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Bitlayer Ingresos netos Precio de BTRUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 0.03 2026-08-11 $0.02 M 0.03 2026-08-10 $0.00 M 0.02 2026-08-09 $0.00 M 0.02 2026-08-08 $0.00 M 0.02 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Bitlayer (BTR) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Bitlayer en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h BTR / USDT $0.03219 $0.03219 $0.03219 +0.49% 9.36M (USDT) Trade