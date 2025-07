Información de Bitfinity Network (BTF)

Bitfinity Network is a blazingly fast Bitcoin Layer-2 solution that brings Ethereum-like smart contract capabilities to Bitcoin and Bitcoin assets such as Runes, making the network more fun, fast, and powerful. Bitfinity enhances Bitcoin's functionality by integrating Runes (fungible tokens) and Ordinals (NFTs) into an EVM (Ethereum Virtual Machine) environment.

Sitio web oficial: https://bitfinity.network/ Whitepaper: https://github.com/bitfinity-network/whitepapers Explorador de bloques: https://explorer.mainnet.bitfinity.network/