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Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre Broccoli, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre Broccoli, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!

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Análisis técnico de Broccoli (BROCCOLIF3B) de hoy

Análisis técnico de Broccoli (BROCCOLIF3B) de hoy

La página de análisis de Broccoli proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de BROCCOLIF3B. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Broccoli a continuación.

Cambio de precio de Broccoli (BROCCOLIF3B)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.006654--+4.91%+11.45%+34.28%
Obtén más información sobre el precio de Broccoli

Indicadores técnicos de Broccoli

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Broccoli en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Vender
Vender 17
Mantener 1
Comprar 8
Medias móviles:Vender agresivamenteVender 14Mantener 0Comprar 0
Indicadores técnicos:ComprarVender 3Mantener 1Comprar 8
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.00669
0.006688
R2
0.006688
0.006686
R1
0.006685
0.006685
PP
0.006683
0.006683
S1
0.00668
0.006681
S2
0.006678
0.00668
S3
0.006675
0.006678

Señales del mercado de Broccoli

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.42M
$6.34 M
$6.76 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.01M
Compras activas en 3 días
$0.10 M
Ventas activas en 3 días
$0.11 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.01M
Compras activas en 7 días
$0.25 M
Ventas activas en 7 días
$0.25 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Broccoli

Ingresos netosPrecio de BROCCOLIF3BUSDT
HistorialIngresos netosPrecio

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
BROCCOLIF3B/USDT
$0.006654
$0.006654$0.006654
-0.99%
10.91M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

Calculadora de BROCCOLIF3B a USD

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1 BROCCOLIF3B = 0.006654 USD