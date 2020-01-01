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Análisis técnico de CZ S DOG (BROCCOLI) de hoy

Análisis técnico de CZ S DOG (BROCCOLI) de hoy

La página de análisis de CZ S DOG proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de BROCCOLI. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de CZ S DOG a continuación.

Cambio de precio de CZ S DOG (BROCCOLI)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.01722--+28.79%+37.53%+9.61%
Obtén más información sobre el precio de CZ S DOG

Indicadores técnicos de CZ S DOG

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de CZ S DOG en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Vender
Vender 17
Mantener 1
Comprar 8
Medias móviles:Vender agresivamenteVender 14Mantener 0Comprar 0
Indicadores técnicos:ComprarVender 3Mantener 1Comprar 8
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.01727
0.01726
R2
0.01726
0.01725
R1
0.01724
0.01724
PP
0.01723
0.01723
S1
0.01721
0.01722
S2
0.0172
0.01721
S3
0.01718
0.0172

Señales del mercado de CZ S DOG

Volumen neto actual de órdenes abiertas
0.14M
$5.62 M
$5.48 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.02M
Compras activas en 3 días
$0.17 M
Ventas activas en 3 días
$0.19 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
-0.01M
Compras activas en 7 días
$0.42 M
Ventas activas en 7 días
$0.43 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de CZ S DOG

Ingresos netosPrecio de BROCCOLIUSDT
HistorialIngresos netosPrecio

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
BROCCOLI/USDT
$0.01725
$0.01725$0.01725
+0.99%
8.97M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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