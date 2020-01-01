Análisis técnico de CZ S DOG (BROCCOLI) de hoy La página de análisis de CZ S DOG proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de BROCCOLI. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de CZ S DOG a continuación. Regístrate

Cambio de precio de CZ S DOG (BROCCOLI) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.01722 -- +28.79% +37.53% +9.61%

Indicadores técnicos de CZ S DOG

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de CZ S DOG en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Vender Vender 17 Mantener 1 Comprar 8 Medias móviles : Vender agresivamente Vender 14 Mantener 0 Comprar 0 Indicadores técnicos : Comprar Vender 3 Mantener 1 Comprar 8 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.01727 0.01726 R2 0.01726 0.01725 R1 0.01724 0.01724 PP 0.01723 0.01723 S1 0.01721 0.01722 S2 0.0172 0.01721 S3 0.01718 0.0172

Señales del mercado de CZ S DOG Volumen neto actual de órdenes abiertas 0.14M $5.62 M $5.48 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.02M Compras activas en 3 días $0.17 M Ventas activas en 3 días $0.19 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días -0.01M Compras activas en 7 días $0.42 M Ventas activas en 7 días $0.43 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de CZ S DOG Ingresos netos Precio de BROCCOLIUSDT Historial Ingresos netos Precio Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera CZ S DOG (BROCCOLI) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de CZ S DOG en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h BROCCOLI / USDT $0.01725 $0.01725 $0.01725 +0.99% 8.97M (USDT) Trade